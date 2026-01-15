Ramón Arcusa cree que las acusaciones a Julio Iglesias son una cortina de humo del Gobierno: "Esto lo tenían en un cajón"

Espejo Público ha contado hoy con la presencia de Ramón Arcusa, un gran amigo de Julio Iglesias y uno de sus defensores. "Lo estoy viviendo con mucha pena. Están haciendo daño a Julio Iglesias a nivel mundial", sentencia Arcusa nada más entrar por videollamada en el programa. "Parece que todo el mundo ya lo ha juzgado y condenado".

El famoso integrante del Dúo Dinámico se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores y a toda la información que ha estado saliendo estos días sobre Julio Iglesias y no ha dudado en dar la cara por él.

Decepcionado con la prensa

El cantante advierte sobre el papel de los medios de comunicación en situaciones como esta. "Las televisiones estáis, inconscientemente, haciendo un juicio paralelo y eso... hay que tener cuidado", asegura. "El Julio del que se está hablando, no tiene nada que ver con el Julio que conocemos y eso lo podemos demostrar todos los que hemos trabajado con Julio", añade.

Por otro lado, Arcusa hace énfasis en la presunción de inocencia de su amigo: "Julio puede ser culpable, pero también puede que ellas estén mintiendo. Porque alguna vez mienten". Y no duda en apuntar a las denunciantes como posibles beneficiarias de esta situación.

¿Una cortina de humo?

Ramón Arcusa es contundente con su percepción de la realidad: "Uno de los beneficiarios es el Gobierno. El Gobierno tiene interés en que no se hable de sus problemas y en que se hable de otra cosa". "Esto lo tenían en un cajón y han decidido sacarlo ahora", explica, muy convencido, ante la discrepancia de los colaboradores.

El invitado a nuestro programa explica que, tras haber hablado con Julio Iglesias, puede asegurar que nada de lo que ha pasado fue sin consentimiento. Además, no aclara si se llegaron a producir los encuentros, ni si fueron o no pagados.

El testimonio de las víctimas, en duda

"Si alguien considera que ha sido violada o acosada, lo que hace al día siguiente es ir al hospital y luego a la policía", apunta en directo, antes de explicar que Iglesias acostumbra a estar al otro lado de la historia. "Miles de mujeres han acosado a Julio a lo largo de su vida".

