¿Por qué en Villán de Tordesillas arrasa la derecha?: "Los jóvenes votan a Vox o se abstienen"

El alcalde, José Vidal Adalia, dice que en pueblos pequeños "se vota a la persona", más que a las siglas. Explica que el sistema permite elegir a varios candidatos, por lo que prima la cercanía. Sin embargo, asegura que en autonómicas y generales el comportamiento cambia por completo y "se vota totalmente a la derecha", lo que explica el dominio de este bloque en el municipio. No más lejos, su hijo que en las elecciones generales vota a Vox, en el pueblo vota a su padre.

Un 93% de voto conservador

Los datos son claros: PP, Vox y otras formaciones de derechas concentran casi todo el voto del pueblo. Su hijo, votante de Vox, asegura que el Partido Popular "se ha quedado corto" y dice que muchos vecinos han endurecido su postura ideológica. Además, sostiene que el relevo generacional será clave: asegura que los jóvenes "votan a Vox o se abstienen", mientras los mayores siguen fieles al PP.

"Un pueblo de toda la vida de derechas"

Algunos vecinos dicen que Villán es "un pueblo de toda la vida de derechas", una cultura que, aseguran, se ha mantenido durante generaciones.

El alcalde, por su parte, dice que no le sorprende esta etiqueta y asegura que el contexto influye: explica que no hay inmigración y que el trabajo agrícola está mecanizado, por lo que "no se necesita mano de obra externa".

Frente a las críticas, sostiene que muchas responden a "eslóganes" y asegura que la realidad del pueblo es distinta a la que se plantea a nivel nacional.

Además, el alcalde pone el foco en la necesidad de entendimiento entre PP y Vox, y asegura que ambas formaciones deberían "llegar a acuerdos" para gobernar. Defiende que, pese a las diferencias, existe una base común suficiente para pactar. Su hijo, por su parte, dice que el modelo de Villán podría replicarse en otros puntos de España, convencido de que la tendencia de voto hacia posiciones más conservadoras seguirá creciendo en los próximos años.

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