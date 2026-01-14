La agresión sexual de Julio Iglesias a una presentadora: "Lo que no me dejas que te haga en el camerino te lo tengo que hacer delante de la cámara"

Cuenta la leyenda que Julio Iglesias nunca ha dormido solo, que ha estado con más de 3.000 mil mujeres y que, cuando iba en serio con una de ellas, le regalaba un reloj de oro de Cartier. Ese imaginario envolvió a Julio Iglesias, el del 'latin lover' perpetuo, dueño del deseo y del relato de sus incontables correrías sexuales. Él mismo pregonaba que “a mi lo que falta es tiempo para hacer el amor”.

Julio nunca ha negado su fama de ligón y playboy: “A mi me encantan las mujeres, siempre me han gustado, son hermosas. Si hubiera sido un poco maricón, sería el más grande maricón de todos, pero me gustan las mujeres”, contó hace años en una entrevista.

El mismo hombre que cantaba al amor sin ataduras proyectaba una masculinidad que normalizaba la cosificación. En una sesión de fotos con tres mujeres exclamaba a los fotógrafos: “Una es mi novia, otra mi amante y a la otra la he encontrado”.

La actriz Verónica Castro: “Le dije: ¿Por qué eres tan cabrón?”

La sociedad todo le consentía y él se veía intocable. Sin embargo, su actitud machista le llevó a atacar a muchas periodistas cogiéndoles la cara con ambas manos, besándolas en la boca sin su consentimiento y forcejeando en algunas ocasiones. En numerosas entrevistas, mostraba una cercanía que resultaba extraña y que años después están saliendo a la luz y las críticas no se han hecho esperar.

La conocida actriz Verónica Castro, conocida por sus papeles en series como ‘La casa de las flores’ o presentadora de late-night show conocidos en México, además de galardonada con un Emmy honorífico por su trayectoria en la televisión latinoamericana, contó cómo Julio, en una de las entrevistas en directo le dijo: “Mira, yo siempre he tenido muchas ganas de darte un beso y de abrazarte y todo, pero nunca me has dejado. Pero ya que estamos enfrente de la cámara… Se levanta, me agarra la cara y me da un beso”, cuenta.

La reacción de Castro no tardó en llegar. En el momento en el que las cámaras cortaron, su reacción hacia el cantante fue directa: “Le dije: ¿Por qué eres tan cabrón? ¿Por qué me haces esto?”. A lo que Julio Iglesias contestó: “Porque no te dejas en el camerino, tengo que venir a hacerlo delante de las cámaras”.

Pero el acoso de Julio Iglesias con la presentadora y actriz, no terminaron ahí. “Un día, encima de un escenario, donde había artistas de renombre, me agarró la nalga. No sabía quién había sido, pero se llevó un ‘trancazo’”, hace referencia a un golpe que propinó la actriz al cantante. Cuando Castro le preguntó por qué hacía eso, Julio le contestó: “Cómo no me dejas que lo haga en el camerino, lo hago aquí en el escenario”.

“Me abrazó y me puse a llorar”

La periodista chilena Pilar Cox, también narró un desencuentro con el artista. “Él quiso, él quiso, pero yo no quise”, cuenta a sus compañeros en un programa chileno. “Yo me sentía agredida. Éramos seis mujeres y él. Estaba muy simpático, tenía una seducción natural. En un momento determinado, yo me puse de pie porque venía hacia mí, me cogió y me dio un beso en los labios y yo le quité la cara”, explica Cox.

“Me abrazó y yo me puse a llorar”, exclama la periodista chilena. Incluso, cuenta, que el cantante trató de pedirle disculpas de varias maneras: “No sabía cómo pedirme perdón. Me mandó flores, al mánager, etc.”

