El plató de Espejo Público estalla contra Transportes: "Óscar Puente ha vuelto a ser el Óscar Puente de antes"

La primera en abrir fuego ha sido Rosa Belmonte, que interpretó el mensaje lanzado por Transportes como un cambio de tono deliberado: "Se han cansado de ser prudentes y Óscar Puente ha vuelto a ser el Óscar Puente de antes", ha afirmado, dando a entender que el ministerio ha optado por una comunicación más agresiva para defender su gestión tras las reiteradas incidencias en la línea de alta velocidad.

Críticas a la comunicación tras la crisis ferroviaria

Marta García Aller ha sido contundente y ha centrado su crítica en la forma, más que en el fondo, de la explicación oficial. Ha señalado que Transportes está filtrando que “esto no es un problema generalizado” y que pretende trasladar la idea de que, si 21 de 25 incidencias proceden de la misma persona, el problema no es estructural.

Sin embargo, ha denunciado que esa estrategia no es aceptable: "Transportes no tiene ninguna excusa para estar comunicando tan mal las decisiones que toma", subrayó, añadiendo que “no es un problema de cuántos maquinistas están reportando incidencias, es un problema de comunicación clarísimo”. Para García Aller, resulta inadmisible que, tras “la mayor tragedia que hemos tenido”, la ciudadanía tenga que enterarse por filtraciones “buscando fuentes debajo de las piedras” para saber a qué velocidad circulan los trenes.

El debate sobre el “maquinista toca narices”

Ana Iris Simón ha llamado así al maquinista, con tono irónico pero crítico, al referirse al foco puesto sobre ese único profesional: "Vamos a dar por cierto que hay un maquinista toca narices que está poniendo sistemáticamente incidencias", ha dicho, para matizar a continuación que ese mismo maquinista “no era toca narices ni ayer ni antes de ayer” y que lo es “a partir de hoy”.

La colaboradora ha cuestionado la relevancia real de ese dato y ha puesto en duda la coherencia de las decisiones técnicas: a veces se baja la velocidad porque se le hace caso, otras no, y luego se vuelve a rectificar.

Incidencias “muy grandes” y sospecha de polarización

Desde la mesa, Susana Griso ha recordado la intervención del ingeniero del programa: “Ramiro nos ha enseñado las incidencias de esos tramos, 12 ayer. Muy grandes”, ha apuntado, reforzando la idea de que los problemas no son menores.

Por su parte, Juan Diego Madueño ha ido más allá y ha advertido de una posible intencionalidad política en el relato oficial: “Señalar a un maquinista juega parte de una estrategia de polarización”, ha afirmado, sugiriendo que se construye un perfil ideológico del profesional que se queja, “el maquinista facha”, para deslegitimar sus advertencias y desviar el foco de la responsabilidad institucional.

