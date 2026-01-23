Antena3
Un periodista cuestiona las llamadas tras el accidente de tren de Adamuz: "¿Cómo que tú estás sangrando?, si tú eres del Alvia no del Iryo"

Manuel Marín es un periodista onubense amigo de algunas de las víctimas mortales del accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Cuestiona las llamadas al centro de control que se hicieron desde los trenes en el momento del accidente.

Hablan las víctimas del accidente de tren de Adamuz.

Laura Simón
Manuel Marín es director de 'Vozpopuli' y conoce bien a dos de las 45 víctimas mortales del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba). "Huelva es un lugar pequeño en el que todo el mundo se conoce. No solo es el caso de Óscar y María. Ahora ha aparecido una mujer empresaria que tenía un puesto de pescadería en el mercado de Punta Umbría, Roció, y ha sido una de las últimas en aparecer", relata.

Observa el periodista que "esta es una auténtica tragedia y a cada momento que pasa vemos una prueba más de descoordinación, caos y bloqueo de una situación que resulta incomprensible". Le cuesta entender que pasara "una hora larga" hasta que se descubrió que había un segundo tren implicado en el choque. "No lo sabemos porque la fatalidad llegó a un punto que nos hace pensar que el centro de coordinación tardó un margen amplio en saber que había dos trenes". La información que se va conociendo sobre las causas del choque le resulta "incomprensible y dolorosa".

"No se entiende que un tren no sepa que hay otro"

No quiere "culpar a nadie" ni prejuzgar las gestiones que se han hecho pero se le hace "complicado escuchar conversaciones en las que un experto dice que está trabajando". "Le llama una persona que dice que está ensangrentada y le dice que llame al maquinista. Tampoco entiendo que un tren no sepa que hay otro".

Le extraña que en las conversaciones que han trascendido del momento de la tragedia cuando la interventora del Alvia le dice al control que está sangrando en la cabeza no se le cuestione el porqué. Si a mí me dicen: "Es que estoy sangrando" yo pregunto: "Pero, ¿cómo que tú estás sangrando?, pero si tú eres de un Alvia que ha pasado, tú no eres del Iryo, tú por qué estás sangrando".

Cree que hay algo sobre las circunstancias del accidente "que desde el primer momento no cuadra". No quiere apuntar a que la causa haya sido la negligencia de nadie. "Algo muy serio está fallando y estamos hablando de 45 vidas. Esto no tenía que haber pasado, esto era previsible. En una semana hay medio millar de advertencias y alertas de los maquinistas, estas quejas son previas al accidente. Estamos avisando a Adif desde hace meses todos", advierte.

Samanta Villar

El accidentado viaje de Samanta Villar en el AVE Madrid- Barcelona: "Se ha caído la papelera... esto también se ha abierto"

