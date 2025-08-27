Pepa Gea, sobre la ausencia de Sánchez en la foto con el Rey Felipe VI: "Esto es un Madrid-Barça constante, o eres del Rey, o eres de Pedro Sánchez"

España lleva ya tres semanas consecutivas azotada por los incendios, y se han calcinado más de 400.000 hectáreas. Castilla y León, Extremadura o Galicia son las comunidades más afectadas por los incendios. Este martes se conocía la noticia de que los Reyes, Felipe y Letizia, iniciarán este miércoles una visita a las principales zonas afectadas por los graves incendios. Una visita que arrancará en Castila y León, y seguirá por Galicia y Extremadura.

Según confirmaba la subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, en Espejo Público, al Rey le hubiese gustado visitar antes las zonas afectadas, pero que no ha ido antes por: "La decisión del Palacio de la Moncloa, que frena a Zarzuela".

"Todo esto es un lío político"

Una afirmación que ha sido comentada en el plató de Espejo Público por sus colaboradoras, por un lado, Pepa Egea, periodista de Onda Cero, ha reconocido que: "Todo esto es un lío político, es un Madrid-Barça permanente, o eres del Rey o eres de Pedro Sánchez. ¿Qué puede haber una estrategia?, puede ser".

La periodista ha reconocido que a raíz de lo de la DANA, hay "ciertos gestos" que demuestran que no "comulgan" en el mismo espacio. Según ella: "Me preocupa porque el jefe de Estado sigue siendo el Rey, y creo que hoy Sánchez debería acompañar a los Reyes en los incendios".

"Si no está, no veo el drama"

Afra Blanco, quien también se encontraba de colaboradora en el plató de Espejo Público, se ha mostrado en contra de la opinión de la periodista, y ha recalcado que: "Yo no tengo la percepción de que el Presidente del Gobierno rehúya de las fotografías, quiero recordar que el Presidente ha estado. Si está mucho mejor, pero si no está, no veo el drama".

"Está dando un ejemplo lamentable"

Unas palabras que han hecho saltar a Pepa, quien le ha contestado: "Decir que no debería acompañar el presidente del Gobierno al Rey en los incendios es ridículo, Afra. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que hemos perdido las formas, y las estamos perdiendo institucionalmente, y esto va a afectar a la ciudadanía. Tenemos una serie de modelo que está dando un ejemplo lamentable, y estamos hablando de modelos de jefes de Estado".

