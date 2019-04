Patricia Montesdeoca: “Ruiz-Mateos me sugirió que abortara”

Patricia Montesdeoca es la madre de Adela, la presunta hija número 14 del empresario Ruiz-Mateos, en Espejo Público nos ha contado todos los detalles de su relación con él. Patricia explica que le conoció cuando ella tenía 27 años y él 60, “él me sedujo, un día en Madrid me invito a cenar y ahí empezó todo, llevábamos 3 meses cuando me quedé embarazada y no era esperado”.

Patricia nos ha contado que “cuando le dije que estaba embarazada, él me dijo sutilmente que hay muchos métodos para no tenerlo, me sugirió que abortara y yo no la hice caso”.

“Cuando Adela era pequeña me mandaba cuando él podía 4.000 o 6.000 euros. Cuando Adela tiene 15 años, ya no quería esconderme más y le mandé la demanda, él me llamó y me preguntó que cuanto quería que me diera, y desde entonces me ha mandado 5.000 euros al mes para ella y el pago de su universidad”.

Adela ha estado con su madre también en Espejo Público, “no le pido que me reconozca, solo le estoy pidiendo verle”.