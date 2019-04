El patriarca del clan: “Si mis nietos han robado en Estepa, que lo paguen”

En primer lugar hemos acompañado a Trini, perteneciente del clan de los chorizos, a recoger su ropa en lo que ha sido su casa (ahora calzinada), para acceder, ha tenido que romper el precinto policial: “Han quemado mi casa y está totalmente destrozada, no me ha quedado nada”, Trini afirma que volverá pronto “De aquí no me voy a mover, es mi casa. Yo no tengo miedo a nadie por lo que me han hecho”. Trini denuncia ante la cámara “Esto es racismo, es inhumano, es maldad y no tenemos derecho a esto”.

Espejo Público también ha podido hablar con Juan, el patriarca del clan de los chorizos “he estado trabajando en Estepa toda la vida, no le vayamos a echar la culpa a mis nietos que aquí hay muchos más ladrones”, Juan es muy claro y nos dice que “Si han sido mis nietos que lo paguen en la cárcel. Yo estoy en contra de todos los robos, quien los haga que lo pague. Yo estoy muy tranquilo”. Juan nos cuenta que la gente en el pueblo le respeta, “el pueblo sabe quién ha robado, y sea quien sea a la cárcel.”

Contra el patriarca del clan no tienen nada, el problema son los nietos del patriarca y los que se han agregado al clan, nos lo cuenta Antonio Manzano, también víctima de los robos “Hay unos espabilados que se aprovechan pero no podemos acusar a una familia tan arraigada en el pueblo, hay que buscar una solución y una plataforma ciudadana”. Antonio cree en la reinserción en la sociedad de la gente del clan.

Hemos acudido al lugar donde se esconde el clan de los chorizos y hablamos con Consuelo, “hemos venido a escondernos y tener que salir de nuestra casas obligados”. Consuelo nos confiesa que su pensamiento es “hacerle lo mismo a ellos”. “Ahora mismo estamos en la calle, pasamos las noches al aire libre, comemos lo que pedimos. Estamos muy mal”, explica.

El hijo de Consuelo también es claro: “si ha sido alguien de la familia que lo pague pero a esto no hay derecho, ¿qué culpa tenemos los demás de lo que hagan mis hermanos o mis primos? Ninguna”. También dicen que “estamos pagando porque somos gitanos” y que van a volver lo antes posible porque “no aguantamos más así”.

Parte del clan de los chorizos se defienden