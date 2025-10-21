Susana Díaz y Jaime de los Santos responden al juez Calatayud: "Siempre pone el dedo en la llaga"

"Me duele el secretismo que hay en las Cortes, en todos los políticos y la panda de burócratas que hay en este país. No hace falta tanta burocracia y tanto político que no ha trabajado en su puñetera vida y está ganando un dineral." Son palabras de Emilio Calatayud, exmagistrado especialista en menores. Declaraciones en 'Espejo Público' que han generado un amplio debate en redes sociales al alcanzar más de un millón de visualizaciones.

Susana Díaz: "Ojalá tomáramos un poquito de nota"

Ante estas declaraciones, Susana Díaz no ha esquivado la crítica, aunque también quiso matizarla: "conozco a Emilio, lo quiero y comparto casi todo lo que dice", afirma. "Si la imagen que estamos proyectando es corrupción, pelea, que no somos capaces de ponernos de acuerdo absolutamente en nada, es lógico que los populistas, los antisistemas y los que quieren quebrar nuestra convivencia se hagan fuertes", explica la expresidenta de la Junta de Andalucía.

La senadora socialista también se ha referido a la creciente frustración ciudadana ante los problemas cotidianos que no encuentran respuesta política: "que la gente lo pasa mal porque se tiene que sacar un seguro privado, porque tiene que mandar a los hijos a la formación profesional privada porque no hay plaza en la pública, me cuesta más la cesta de la compra y encima tengo a esta gente tirándose de los pelos en el Congreso de los Diputados, en lugar de darme soluciones en mi vida", lamenta.

Díaz añade que Calatayud "tiene la habilidad de que siempre que habla se le entiendo todo. Pone el dedo en la llaga y ojalá tomáramos un poquito de nota".

Jaime de los Santos: "La política no solamente son esos señores que no trabajan y cobran"

Por su parte, Jaime de los Santos pone el foco en otra realidad que el vicesecretario popular considera menos visible: "me gustaría reivindicar el papel de todos esos políticos, de toda ideología, que hacen un trabajo infinito por sus vecinos y vecinas" que en la mayoría de casos, asegura, lo hacen sin cobrar nada o por muy poco. "La política no solamente son esos señores que no trabajan y cobran, sino que la mayoría trabajamos mucho y algunos no cobran nada", sentencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.