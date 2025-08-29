Antena 3 LogoAntena3
Óscar López, en Espejo Público: "No veo a los Presidentes del PP dando explicaciones, los veo escondidos"

El Ministro pide al Partido Popular que: "Sea serio, que se deje de polémicas absurdas y se siente a negociar el Pacto de Estado".

Óscar López

Marta Alarcón
Publicado:

Aunque la situación de los incendios va mejorando en España, no ocurre lo mismo en el debate político, donde la temperatura no deja de subir. Este jueves los senadores del PP acusaban al PSOE de querer que suplicaran las ayudas, a lo que el Ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha contestado en directo en Espejo Público: "Lo primero es constatar que el Gobierno de España ha comparecido en el Senado, va a comparecer en el Congreso, tengo entendido que todos los presidentes autonómicos del PP están rechazando las comparecencias en los parlamentos autonómicos, por lo tanto, más allá de la polémica, lo que nadie puede negar es que las Comunidades Autónomas tienen competencias en la prevención y en la extinción de incendios".

"Los veo escondidos"

El Ministro ha reconocido en Espejo Público que el Gobierno de España es quien tiene que "ayudar cuando lleguemos al nivel 2" o en cualquier caso, cuando se llegue al nivel 3. Además, asegura que El Gobierno "ha colaborado siempre" con las Comunidades Autónomas, y está "dando la cara en el Senado" y la dará en el Congreso. "No veo a los presidentes del PP dando explicaciones, los veo escondidos", ha juzgado.

A la pregunta de la redactora de Espejo Público, Ana Estévez, sobre la acusación a Feijóo de ser culpable de azuzar los incendios, Óscar López ha desmentido: "No, yo no he dicho esas palabras exactamente, lo que sí he dicho es que antes de que el señor Feijóo compareciera en verano, había ya una colaboración entre las Comunidades Autónomas del Gobierno de España, y los Presidentes Autonómicos del PP estaban con una mano llamando para pedir recursos, como debe ser, y con la otra estaban criticando al Gobierno de España por instrucciones del señor Feijjóo".

"Pido al Partido Popular que sea serio"

El Ministro para la Transformación Digital pide al Partido Popular que "sea serio, que se siente y acepte la propuesta" para negociar un acuerdo del país, un "gran pacto de Estado" para luchar contra el cambio climático, y para hacer frente a los incendios. "Que se dejen de polémicas absurdas, y que se sienten a negociar ese pacto de Estado", concluye.

Publicidad