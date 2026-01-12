Nicolás Redondo, sobre las protestas en Irán: "Si la reacción ha sido natural nos vendrá bien a todos porque son el origen de Hezbolá"

Irán vive una ola de protestas desde el 28 de diciembre como denuncia por la crisis económica que sufre el país. Estas revueltas se han traducido en movilizaciones, principalmente juveniles, contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán.

El presidente de EEUU Donald Trump mantiene su política intervencionista en los conflictos internacionales tras sacar a Nicolás Maduro de Venezuela y sopesa una intervención militar ahora en Irán en apoyo a las protestas contra el régimen. Nicolás Redondo, figura clave del socialismo, tiene la esperanza de que se produzca "cierto diálogo reformador en Irán". "Pueden intervenir o no países tan importantes y tan amenazados por Irán como Israel o EEUU", añade.

"Hay que ver si la reacción es popular o natural"

Recuerda Nicolás Redondo que ya en 2022 la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia policial por quitarse el velo desencadenó protestas masivas y una represión sangrienta por parte de las autoridades iraníes. Ahora tres años después, la sociedad ha sido testigo de cambios irreversibles. En las calles de Teherán y en otras ciudades las mujeres están rechazando gradualmente el velo y otras restricciones.

"Mahsa Amini fue asesinada por quitarse el velo en la comisaría. Como otras hoy se cortan el pelo y fuman como acto de repulsa contra el fanatismo religioso. Me gustaría que eso fuera posible desde la llamada que ha habido, sin una intervención militar, pero los hechos son así".

Señala el político que aunque después los países puedan intervenir o no "hay que ver si la reacción popular es o no natural". "La reacción natural no está inducida, se puede aprovechar y nos vendrá bien a todos nosotros porque son el origen de Hezbolá, de Hamás o de la inestabilidad en Oriente medio del terrorismo en Europa y en Occidente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.