Los momentos de tensión entre el presunto okupa de Barcelona y la propietaria que no emitió 'Espejo Público'

El presunto okupa acusaba a la propietaria de haber usado las fotos de sus hijos para enviarlas a empresas de desokupación. "Envías fotos de mis hijos a gentuza", le espetaba. El presunto okupa asegura que durante dos años y medio vivió de alquiler en esta casa de forma ilegal, ya que a la propietaria no le interesaba que le cobraran impuestos.

"Me ha cobrado por mi piso de 70 metros cuadrados 1.500 euros. Me parece bien. Y un día, un verano las cosas me han ido mal y cerré un negocio y le avisé de que me iba a la quiebra", asegura. Señala que le dijo a la propietaria que se lo pagaría en un mes cuando se recuperara pero que ella envió inmediatamente a una empresa de desalojo. "Yo tengo una familia y así como así no voy a salir", determina.

La versión de Montse, propietaria del inmueble, dista mucho de la de su presunto okupa. Señala la empresaria que la okupación se produjo cuando ella se fue de vacaciones unos días a Cádiz. A la vuelta de sus días de descanso la familia había entrado en el domicilio e incluso había cambiado la cerradura. La dueña de la casa les ha denunciado por todas las vías pero lamenta que la justicia no le ampara.