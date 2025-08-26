Miguel Tellado, crítico con las vacaciones de Sánchez: "No quiere pisar la calle y no se atreve a mirar a los ojos a ciudadanos que no sean 'Sanchistas'"

Espejo Público ponía sobre la mesa de debate varias cuestiones políticas comentadas en las últimas horas. Para ello, recibía a Miguel Tellado, Secretario General del Partido Popular, y conocía el punto de vista del partido de Feijóo con respecto a estos temas.

Sobre las vacaciones de Sánchez

En primer lugar el político se pronunciaba sobre las vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote, después de que su partido haya pedido explicaciones al Congreso por las medidas de seguridad que rodean al Presidente, las cuales califican como innecesarias. La presentadora Lorena García le preguntaba: ¿Es lícito que Sánchez use la residencia de La Mareta para veranear con su familia? Sobre ello, Tellado expresaba que "no cuestionamos el uso de la residencia, lo que ponemos en cuestión es el dispendio de medios que se ha realizado".

Un dispositivo de seguridad en torno a Pedro Sánchez "desproporcionado" y que para el del PP se debe a dos motivos. Por un lado, a la megalomanía, ya que el Presidente está "encantado de sentirse rodeado de una escolta de esas dimensiones y que no tiene precedentes con presidentes del Gobierno anteriores". Por otro, al nivel de aislamiento. "No puede salir a la calle de forma natural porque sabe que será increpado por la sociedad española (…) No quiere pisar la calle y no se atreve a mirar a los ojos a ciudadanos que no sean 'Sanchistas'", argumentaba.

Pero, ¿Tiene Sánchez realmente capacidad de decisión en esta cuestión? Según Tellado, "ese dispositivo quien lo pone es el Ministerio del Interior que dirige el señor Fernando Grande-Marlaska a las órdenes de Pedro Sánchez (…) Si ha tenido una escolta de cerca de 100 personas es porque ha querido".

Las 50 medidas del PP para los incendios

En segundo lugar, el secretario aclaraba todas las dudas sobre el plan de 50 medidas que ha presentado el PP de cara a recuperar las zonas afectadas por los incendios en España y con intención de prevenir de cara a futuros focos. Con ello pretenden "salir de la crítica y poner soluciones".

Dentro de estas, se encuentra un registro de pirómanos. El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, indicaba anteriormente en el programa que el porcentaje de pirómanos es muy mínimo, ya que la mayoría de incendios intencionados se deben a casos de imprudencias. Sin embargo, Tellado se mostraba contundente al respecto: "Deben ser perseguidos con toda la fuerza del Estado de Derecho". A 26 de agosto, recalcaba, 45 personas han sido detenidas por este motivo y otras 100 se encuentran investigadas. Por ello, "no hablar de pirómanos sería un error".

"Cambiar pirómana por irresponsable, nos vale"

Asimismo, el secretario confesaba su opinión sobre las declaraciones del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en las que se refería a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, como 'pirómana': "Fue la expresión grafica de una persona que en ese momento no cumplía con su responsabilidad, sino que estaba haciendo política desde un cargo técnico (…) Si quiere cambiar la palabra pirómana por irresponsable, a nosotros nos vale".

La prevención también se plantea dentro de las medidas. En cuanto a ello, manifestaba que "este año había unas circunstancias diversas que conducían a que pueda haber más incendios". Aún así, el partido insiste en una solución: "Incidimos en la colaboración entre administraciones. No es normal que cuando hay una emergencia las CC.AA. y el Gobierno de España no se entiendan con una claridad inmediata para poner los recursos y los medios necesarios para combatir los incendios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.