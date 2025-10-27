Miguel Ángel Gallardo acusa a Guardiola de “chantaje” y niega presiones para dimitir pese a su posible juicio

El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha cargado este lunes en Espejo Público contra la presidenta de Extremadura, María Guardiola, a la que acusa de “chantajear” al PSOE con los presupuestos regionales.

“Desde el 29 de septiembre, cuando asistió a la convención del PP, Feijóo le mandató convocar elecciones en Extremadura, derogando la autonomía extremeña”, ha afirmado Gallardo. “Nos dijo: o presupuestos o elecciones. Un chantaje en toda regla”, añadió.

El dirigente socialista asegura que su partido “ha intentado por todos los medios” alcanzar un acuerdo para evitar el adelanto electoral: “Incluso me puse en contacto personalmente con ella, sin focos ni cámaras, para ver si había margen. Pero no lo hay”, lamentó.

Según Gallardo, “en vez de ser la presidenta quien busque el acuerdo, es la oposición la que lo ofrece”. Y ha criticado que Guardiola “perdone 45 millones a las eléctricas y 7 millones a las clases más pudientes mientras hay 16.000 docentes esperando equiparación salarial”.

Caso David Sánchez

Preguntado por su situación judicial y las críticas internas que apuntan a que el ministro Carlos Cuerpo podría relevarle como candidato, Gallardo responde: “Tengo el apoyo de mi partido y de la calle. Esto puede ser una oportunidad para acabar con las políticas de Guardiola”. Sobre su caso, insiste en que “no hay nada” y niega haber buscado aforamiento: “No recurrí el auto del TSJ porque me da igual quién me juzgue. Estoy tranquilo”.

Gallardo también ha defendido el cambio del código ético del PSOE: “El partido no lo cambia por nadie, sino para protegerse de la estrategia de la ultraderecha, de Vox y Manos Limpias, que buscan debilitarlo”. “Lo importante no es Miguel Ángel Gallardo, sino Extremadura”, ha concluido.

