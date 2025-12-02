El mensaje de WhastApp que envió una de las jóvenes de Jaén a su novio cinco minutos antes del supuesto suicidio

Supuestamente las dos jóvenes halladas muertas en un parque de Jaén se habrían suicidado juntas. De la investigación se desprende que no hubo terceras personas implicadas en el caso y tampoco hay signos de violencia externos. La Policía Nacional de Jaén ha tomado declaración a los padres de las dos jóvenes. La investigación ya está prácticamente terminada. Se están investigando los dispositivos de ambas y en unas horas se conocerá la resolución de la investigación.

Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, apunta que "el escenario estaba poco o nada contaminado". "Es difícil que haya injerencia de terceras personas en el acto. Se hizo una inspección ocular donde no había señales externas de violencia. Se está haciendo una investigación exhaustiva en las redes sociales. En la inspección ocular no había señales de pelea, ni los cuerpos de haber sufrido ningún tipo de agresión".

"Todas las fuentes que hemos consultado dicen que ha sido un suicidio"

Manuela es adjunta a la dirección del Diario de Jaén. Señala que hay secreto de sumario en el caso y fuentes policiales hacen un llamamiento al respeto. Las fuentes que ha consultado su medio tanto del entorno familiar como de la Policía aseguran que el caso ha sido un suicidio. "El mensaje claro que les trasladan fuentes policiales es que no hay duda de que ha sido un suicidio". Lo que se analiza ahora es cómo las niñas llegaron a esa determinación. "Los padres ahora mismo son reticentes a sumir esta situación que están viviendo", apunta.

La madre de una de las niñas fallecidas: "Era una niña feliz, no una suicida"

Rosa Montoya es la madre de una de las jóvenes fallecidas. Agradece el interés que ha despertado el caso pero pide respeto para ella y su familia ya que tiene una niña de 6 años y la situación se complica por momentos en casa. "Mi hija no era una suicida, era una niña increíble, maravillosa, atenta, era una niña feliz. Tenía unas amistades increíbles, era una hermana increíble y adoraba a sus hermanos. No me parece bien que la tilden de todo lo que la están tildando", destaca.

No cree que su hija instara a suicidarse a su amiga, tal y como ha comentado la otra familia. Ella no quiere acusar a nadie. Confirma que su hija sufrió bullying en dos institutos pero finalmente lo superó.

El último audio de una de las menores a su familia

Cuenta esta madre que ella y su marido siempre estaban pendientes de su hija cuando salía por la noche. Esa noche le envió un último audio a su padre en torno a las 21,31 horas: "Papi, hola. Nos hemos comprado unas chuches una botella de agua... Hace aire, pero es soportable. Estamos bien...". Un mensaje que no hacía prever que el desenlace sería fatal a las pocas horas.

Confirma que la amiga de su hija dejó a su novio por medio de un mensaje de WhatsApp 5 minutos antes de que se hubieran producido las muertes. Un extremo que aún se encuentra bajo investigación, como el resto de circunstancias del caso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.