Máxima tensión entre Arantxa Tirado y Elisa Beni sobre Venezuela: "He hablado con Maduro varias veces, ¿cuál es el problema?"

Arantxa Tirado, politóloga y colaboradora de Espejo Público, ha hablado con Nicolás Maduro en varias ocasiones. En su día, el que fuera presidente de Venezuela, hoy internado en una cárcel federal de EEUU, se refería a ella como escritora, opinadora e intelectual española. Cuenta Arantxa que en el país venezolano su nombre lo pronunciaba como 'Aransa' porque en el país "les cuesta pronunciar la 'tx'". Una afirmación que respondía Susanna Griso diciendo que la 'tx' se les resiste al igual que la democracia. Una frase a la que Arantxa ha respondido: "¿Hacemos 'zascas' chascarrillos o debatimos en serio porque yo también puedo trolear como Trump?".

Tras este preámbulo Arantxa cree que en el debate de Venezuela "hablamos de cosas muy serias y vemos que la derecha y ultraderecha tienen una altura de miras bastante baja" porque "llevan al terreno de lo anecdótico a parte de lo interno cuestiones que son preocupantes". Le parece preocupante la "extraterritorialidad con la que actúa EEUU para hacer un movimiento como es poner todo el dinero que están sacando del petróleo".

"Yo he hablado con Maduro varias veces, ¿y qué, cuál es el problema?"

Elisa Beni volvía a interrumpir el discurso de Arantxa Tirado y le decía que no estaba respondiendo a lo que le estaba preguntando que era su relación con Nicolás Maduro. "Yo he hablado con Maduro varias veces, y qué? ¿cuál es el problema?, se preguntaba.

"Te preguntan si estas a favor del régimen bolivariano, te ponen el vídeo y como gato panza arriba te pones a hablar del petróleo", le reprochaba Beni. Considera Arantxa Tirado que hay que ver la situación de Venezuela como "aviso a navegantes de lo que Donald Trump quiere hacer con el mundo donde los derechos humanos no importan". "Esto no es una clase de la Universidad Arantxa, es un debate. Vienes aquí y nos cascas unos rollos de 50 minutos como si estuvieras en clase".

