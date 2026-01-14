Más Madrid pide retirar la medalla a Julio Iglesias : "Cree que el prestigio está por encima de los derechos de las mujeres"

Durante la entrevista en directo, Bergerot ha cargado contra lo que considera una falta de compromiso institucional con las mujeres víctimas de violencia machista: “Con una presidenta de la Comunidad de Madrid que es una fanática en negar la violencia machista y que nunca la vais a oír ponerse del lado de las mujeres”, afirmó, antes de enviar un mensaje explícito de apoyo “a las mujeres que han tenido la valentía de denunciar”.

"Qué menos que retirarle lo simbólico”

En este contexto, la portavoz de Más Madrid ha defendido que “qué menos que retirarle lo simbólico”, en referencia a la medalla de la Comunidad de Madrid concedida a Julio Iglesias. Según Bergerot, esta distinción representa “los valores de los madrileños” y su retirada serviría como “contrapeso” para lanzar “un mensaje claro de apoyo a las mujeres que sufren violencias machistas y acoso laboral”.

En su opinión, la medida también tendría un objetivo que serviría como ejemplo: “Un mensaje claro contra la impunidad de quien cree que el prestigio, la fama o el poder están por encima de los derechos de las mujeres”.

Choque en plató por la presunción de inocencia y la credibilidad de las víctimas

Las declaraciones han provocado la intervención del periodista José Peláez, que se ha mostrado en desacuerdo y ha reprochado a Bergerot que se arrogue “la defensa de la mujer en exclusiva”. Además, ha concluido su intervención con un mensaje muy directo: “Decir eso me parece una barbaridad y no os hace ningún bien”, ha señalado en directo.

Lejos de recular, Bergerot ha insistido en que los casos que afectan a personas famosas ponen de relieve “el privilegio de la impunidad”. Ha reiterado su confianza y apoyo a “la valentía de estas mujeres en situación de vulnerabilidad laboral y económica” y ha recordado que ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional: “Confío en la justicia”.

Sobre la presunción de inocencia, la portavoz de Más Madrid ha matizado que “es una herramienta que se aplica en las investigaciones judiciales, no en la credibilidad de las víctimas”. Y ha concluido con una idea central de su intervención: “Yo aquí lo que propongo es aplicar precisamente la credibilidad”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.