Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Más Madrid vs Julio Iglesias

Más Madrid pide retirar la medalla a Julio Iglesias : "Cree que el prestigio está por encima de los derechos de las mujeres"

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, defendió en Espejo Público la retirada de la medalla de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias como gesto simbólico contra la impunidad.

Reacciones a la denuncia a Julio Iglesias.

Publicidad

María Mateo
Publicado:

Durante la entrevista en directo, Bergerot ha cargado contra lo que considera una falta de compromiso institucional con las mujeres víctimas de violencia machista: “Con una presidenta de la Comunidad de Madrid que es una fanática en negar la violencia machista y que nunca la vais a oír ponerse del lado de las mujeres”, afirmó, antes de enviar un mensaje explícito de apoyo “a las mujeres que han tenido la valentía de denunciar”.

"Qué menos que retirarle lo simbólico”

En este contexto, la portavoz de Más Madrid ha defendido que “qué menos que retirarle lo simbólico”, en referencia a la medalla de la Comunidad de Madrid concedida a Julio Iglesias. Según Bergerot, esta distinción representa “los valores de los madrileños” y su retirada serviría como “contrapeso” para lanzar “un mensaje claro de apoyo a las mujeres que sufren violencias machistas y acoso laboral”.

En su opinión, la medida también tendría un objetivo que serviría como ejemplo: “Un mensaje claro contra la impunidad de quien cree que el prestigio, la fama o el poder están por encima de los derechos de las mujeres”.

Choque en plató por la presunción de inocencia y la credibilidad de las víctimas

Las declaraciones han provocado la intervención del periodista José Peláez, que se ha mostrado en desacuerdo y ha reprochado a Bergerot que se arrogue “la defensa de la mujer en exclusiva”. Además, ha concluido su intervención con un mensaje muy directo: “Decir eso me parece una barbaridad y no os hace ningún bien”, ha señalado en directo.

Lejos de recular, Bergerot ha insistido en que los casos que afectan a personas famosas ponen de relieve “el privilegio de la impunidad”. Ha reiterado su confianza y apoyo a “la valentía de estas mujeres en situación de vulnerabilidad laboral y económica” y ha recordado que ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional: “Confío en la justicia”.

Sobre la presunción de inocencia, la portavoz de Más Madrid ha matizado que “es una herramienta que se aplica en las investigaciones judiciales, no en la credibilidad de las víctimas”. Y ha concluido con una idea central de su intervención: “Yo aquí lo que propongo es aplicar precisamente la credibilidad”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Niño secuestrado y torturado

El niño que secuestró y torturó a su amigo, amenazó de muerte a los vecinos: "La madres es muy conflictiva"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sara completa en solitario un panel de casi mil eurazos en La ruleta de la suerte

Sara completa en solitario un panel de casi mil eurazos en La ruleta de la suerte

Reacciones a la denuncia a Julio Iglesias.

Más Madrid pide retirar la medalla a Julio Iglesias : "Cree que el prestigio está por encima de los derechos de las mujeres"

Jorge Fernández confirma eso de “un día eres joven y al otro...” al confesar su película preferida

Jorge Fernández confirma eso de “un día eres joven y al otro...” al confesar su película preferida

Julio Iglesias en Espejo Público.
Denuncias a Julio Iglesias

La agresión sexual de Julio Iglesias a una presentadora: "Lo que no me dejas que te haga en el camerino te lo tengo que hacer delante de la cámara"

La banda de La ruleta pone en pie al plató con este temazo de Celtas Cortos
Mejores momentos | 14 de enero

La banda de La ruleta pone en pie al plató con este temazo de Celtas Cortos

Una noche de vértigo, emoción y sorpresas, este sábado nueva entrega de La ruleta de la suerte noche
El sábado a las 22:00 horas

Una noche de vértigo, emoción y sorpresas, este sábado nueva entrega de La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández y Laura Moure presentan un nuevo programa de La ruleta de la suerte noche. El concurso que triunfa las noches de los sábados y que reparte miles de euros entre sus concursantes.

Receta de shokupan, de Joseba Arguiñano: un pan japonés suave, tierno y esponjoso
Para 4 personas

Receta de shokupan, de Joseba Arguiñano: un pan japonés suave, tierno y esponjoso

Joseba Arguiñano prepara en esta ocasión un pan japonés que se ha puesto muy de moda y que es perfecto para un buen desayuno o merienda. Lo hace de forma casera y sencilla, y el resultado es deliciosamente jugoso.

Niño secuestrado y torturado

El niño que secuestró y torturó a su amigo, amenazó de muerte a los vecinos: "La madres es muy conflictiva"

Karlos Arguiñano: receta fácil de kokotxas de bacalao al pil-pil en 5 minutos con borraja salteada

Karlos Arguiñano: receta fácil de kokotxas de bacalao al pil-pil en 5 minutos con borraja salteada

Novedades caso Julio Iglesias.

Así eran las pruebas médicas ilegales a las que Julio Iglesias sometía a sus empleadas: "No nos merecíamos ese maltrato psíquico y sexual"

Publicidad