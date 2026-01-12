Antena3
María Constanza Cipriani, con miedo y sin noticias de su marido: "La vida de mi marido está en juego"

La mujer del abogado venezolano Perkins Rocha ha denunciado en Espejo Público nuevamente que continúa sin saber nada de su marido. Fue encarcelado por su voz crítica a al chavismo.

María Constanza Cipriani

Andrés Pantoja
Publicado:

La esperanza se abrió paso entre muchas familias venezolanas tras el anuncio de liberaciones de presos políticos por parte del régimen, ahora en manos de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro, y la colaboración de la nueva presidenta de Venezuela con Donald Trump y su administración. Sin embargo con el paso de las horas la incertidumbre fue en aumento en quienes no recibieron la noticia de la salida de prisión de su familiar, o familiares.

"Unas liberaciones caprichosas porque no hay ningún tribuna involucrado", expresaba María Constanza Cipriani, mujer del abogado Perkins Rocha, que fue encarcelado hace ya más de un año junto a otros opositores en el centro de detención conocido como 'Helicoide', con numerosas denuncias por torturas en su historial.

En más de 14 meses desde su detención -en agosto de 2024- Cipriani ha tenido escasas noticias de su marido, al que no ha podido visitar ni una sola vez. Desde el jueves pasado solo ha sabido de Perkins a través de compañeros de cautiverio de su esposo, del que desconoce su situación actual y futura: "Está en 'El Helicoide', el horror, el centro de tortura".

"Nos están revictimizando", lamentaba la opositora venezolana que reside en Madrid, ante esa incertidumbre constante y ese jugo con sus emociones que parecen están llevando a cabo las autoridades del país caribeño.

"En las primeras 78 horas se liberaron 17 personas", afirmaba María Constanza para denunciar que las liberaciones no serían de una gran magnitud, como muchos han anunciado.

Comparte el calvario que está sufriendo a consecuencia de las prácticamente nulas certezas sobre su marido de las que dispone: "Estamos revictimizándonos porque yo duermo con el teléfono encendido esperando la llamada".

