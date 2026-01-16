Marhuenda analiza los últimos acontecimientos sobre Venezuela: "Va a una pseudo socialdemocracia corrupta, que eso le gusta a Sánchez"

El catedrático en Derecho Internacional, periodista, director del periódico 'La Razón', y expolítico Francisco Marhuenda hacía un análisis en perspectiva de la situación actual de Venezuela y de su trayectoria en los últimos años. Advertía del riesgo real de guerra civil de consecuencias catastróficas en el país caribeño, en coincidencia con otros muchos analistas, que ha aumentado ante la incertidumbre de su futuro.

"El petróleo se ha utilizado para comprar voluntades fuera de Venezuela", afirmaba Marhuenda para calificar el régimen chavista como corrupto, que ha drenado la riqueza natural del país a "paraísos opacos" del extranjero.

Un premio Nobel regalado

La reunión entre Donald Trump y María Corina Machado ha dejado como máximo titular la entrega al presidente estadounidense, por parte de la opositora, de la medalla con que fue recientemente galardonada en Oslo, Noruega, y la reconocía como ganadora del Premio Nobel del a Paz. Las críticas hacia ese gesto la líder opositora, que muchos consideran legítima ganadora de la elecciones de 2025, se han sucedido por entregar ese premio que la academia nórdica aviso que era personal e intransferible.

Para limitar la trascendencia del Nobel, Paco Marhuenda recordaba que el mismo galardón fue concedido a Barack Obama. Sin embargo la politóloga Arantxa Tirado discrepaba con el periodista, que insistía en la corrupción y el control del ejército por parte del aún vigente régimen venezolano, como principal obstáculo a un cambio verdaderamente democrático dirigido por María Corina Machado..

Sobre el liderazgo del postchavismo y la transición de Venezuela, Marhuenda se mostraba escéptico y no precisamente optimista, de seguir el poder en manos de Delcy Rodríguez: "Va a transitar a pseudo socialdemocracia corrupta, que eso le gusta a Sánchez".

