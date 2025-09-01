Mañueco, sobre el desastre de los incendios: "Nadie puede pensar que se ha hecho todo perfectamente"

Los incendios forestales son lamentablemente y sin duda la noticia que ha marcado este verano cuando todavía quedan por delante tres semanas en las que no hay que bajar la guardia. En eso han coincidido tanto Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, como el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien atendía en primer lugar a la periodista y presentadora de Espejo Público, Susana Griso, en el arranque de la nueva temporada del programa.

Sobre la mesa las ayudas que se han puesto en marcha, algunos dicen que insuficientes, pero más relevante en el debate político, las medidas de prevención y recuperación, así como la coordinación entre unas administraciones que desde prácticamente el primer momento se han inmerso en un cruce de acusaciones.

Agradecía Mañueco a Rueda sus palabras de apoyo frente a quienes piden un adelanto electoral en la comunidad de la que es presidente, la más afectada en cuanto a número de hectáreas arrasadas por las llamas. Acusaba a la oposición de querer sacar rédito político de la tragedia. Las críticas a la gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León están siendo las más feroces, sin embargo el político ha negado que vaya a convocar comicios antes de tiempo al mismo tiempo que pedía sentido común.

Ensalzaba también la labor de todos quienes han participado del operativo que ha conseguido extinguir los fuegos, subrayando la cooperación entre los distintos cuerpos y organizaciones. Insistía en la mano del hombre que hay tras muchos de los incendios y las condiciones meteorológicas extremas que atravesaban en esas zonas.

¿Qué cambiaría y qué hará para próximas temporadas de incendios?

El político del Partido Popular anunciaba una reflexión de todo el desastre y un profundo análisis en el que llevarán a cabo el diálogo necesario con todos los involucrados. Aprovechaba ese momento para anunciar que hasta la fecha se habrían entregado ya el 6% de las ayudas, de las que afirmaba que eran muy superiores

"Nadie puede pensar que se ha hecho todo perfectamente", aseveraba sobre la crisis, mientras aseguraba que se ha hecho todo lo que estaba en sus manos. Además enumeraba las acciones preventivas y paliativas ya emprendidas, incluidas las condiciones de los brigadistas: "Parte del operativo trabajará todo el año".

"El peor operativo"

Es la afirmación que hacía uno de los brigadistas que lo componen, durante las protestas que han protagonizado frente a la sede del Gobierno regional, en las que reclamaban la dimisión de Mañueco. Denunciaban desorganización e improvisación.

Respalda completamente el operativo y rechazaba las acusaciones que ha recibido por pasar supuestamente de decir que tenía a su disposición todos los medios a cargo del Ejecutivo central, a solicitar en cascada muchos más de forma apresurada, reclamando después que no contaba con la colaboración de la administración.

Por último el político del Partido Popular enviaba un mensaje a todos los detractores de su Gobierno. Toda una declaración de intenciones : "Que abandonen esa obsesión que tienen de las elecciones autonómicas".

