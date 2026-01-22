Luis Balcarce, después de la filtración de mensajes privados de extrabajadoras de Julio Iglesias: "Él no da ningún paso sin consultarlo"

Julio Iglesias ha decidido pasar al contraataque tras las acusaciones de agresión sexual que se han hecho públicas en las últimas semanas. El cantante ha optado por difundir en sus redes sociales mensajes y audios privados que, según su versión, desmontarían el relato de las presuntas denunciantes. Se trata de conversaciones que mostrarían una relación cordial y afectuosa, muy alejada de las acusaciones vertidas contra él.

La publicación de este material ha generado un intenso debate mediático y jurídico. Hoy en Espejo Público hablamos con Luis Balcarce, vicedirector de OkDiario, medio que adelantó parte de esos mensajes sin hacer póblico las identidades de las víctimas. Desde el diario explican que con la publicación de esos mensajes no buscan "desacreditar, sino lo que buscamos es dar la información que creemos que es relevante"

¿Quiere Julio Iglesias ganar el juicio mediático haciendo públicos los mensajes?

Según Balcarce, el contenido de las conversaciones resulta clave para entender la postura del artista. Añade que en este caso "son los mensajes de estas chicas que no concuerdan con el relato que venían haciendo de humillaciones, dejaciones, de violaciones, de agresiones sexuales, de supuestas agresiones sexuales". En ese sentido, subraya que lo que reflejan los textos y audios es una relación cercana, con muestras explícitas de afecto.

Con ello, según Luis, se trata de mensajes de "cariño" y de " de estar muy pendientes de ellos, de desearles feliz año". Un tono que, a su juicio, entra en clara contradicción con la gravedad de las acusaciones. Además, el vicedirector de OkDiario se muestra especialmente crítico con la actuación judicial y sostiene que "la fiscalía se equivoca en darles un trato de testigos protegidas" porque "esto deja por supuesto la más absoluta indefensión a Julio".

El cantante ha ido un paso más allá al hacer públicos los mensajes incluyendo nombre y apellidos de las presuntas denunciantes, una decisión que ha generado controversia. ¿Pretende con ello ganar el juicio mediático? Balcarce considera que la situación legal del artista explica esta estrategia: "Su abogado no puede acceder a la denuncia, la única que le queda es ir y subir esos mensajes que nosotros adelantamos en Ok Diario, para que se vea que el trato que las chicas decían que recibieron de Julio Iglesias no concuerda con los mensajes de cariño, de afecto, de cuidado", explica Luis en Espejo Público.

"El cantante se encuentra en un estado de indefensión"

Desde su entorno insisten en que cada movimiento está cuidadosamente meditado. Luis cree que el cantante se encuentra "en un estado de indefensión" y subraya que " Julio no da ningún paso sin antes consultarlo". Mientras el proceso judicial sigue su curso, la batalla mediática continúa abierta, con un Julio Iglesias decidido a defender su versión de los hechos ante la opinión pública.

