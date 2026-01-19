Lourdes Fernández, sobre los números del accidente de tren de Ademuz: "No pueden dar la cifra de desaparecidos"

La tragedia que deja tras de sí el accidente de dos trenes tras descarrilar uno de ellos es inmensa independientemente del número final de víctimas mortales y heridos a los que pueden quedar secuelas de por vida. Sin embargo muchos familiares no tiene aún noticias de sus seres queridos y las horas pasan lentamente. Según avanzaba el día se ha ido conociendo que familiares de cerca de 40 personas desaparecidas han acudido al centro cívico de Ademuz, Córdoba, municipio donde sucedía el accidente. Las últimas informaciones van apareciendo a cuentagotas.

Ya a primera hora de la mañana de este lunes se habían confirmado 39 personas fallecidas a consecuencia de la colisión entre los trenes. Sin embargo la psicóloga experta en emergencias, Lourdes Fernández, explicaba los motivos que impiden que las autoridades proporcionen un número exacto de personas desaparecidas: "Todavía no pueden dar al cifra de desaparecidos porque a lo mejor hay personas que no llegaron a subir al tren, que lo perdieron en el último momento y no han avisado, en fin...".

Información escrupulosamente cierta

"Hasta que tú no tienes información real que dar, no puedes darla porque sino les destrozas", expresaba la profesional en emergencias, exponiendo el hipotético caso de anunciar la muerte de alguien a un familiar y confirmarse errónea la información. Pese a la gran dificultad de estos momentos para quienes están sumidos en la incertidumbre, la psicóloga aseguraba que era preferible esto último: "Imagínate que les digan a alguien, que ha fallecido, y luego no es verdad".

Un tiempo terrible y súper doloroso"

Lourdes Fernández pedía prudencia en estas horas que quedan para que se vayan esclareciendo todas las incógnitas. Un periodo de tiempo "terrible y súper doloroso" a la par que necesario, según la psicóloga, que defendía la vital importancia del trabajo de sus compañeros: "Es preferible que se mantengan con los psicólogos (…) De alguna forma es el sacrificio que hacemos por aquellos familiares que a lo mejor simplemente están heridos".

