Un libro de Pablo Escobar, un revólver y droga: la incautación de la Policía Nacional a un niño de 12 años

Los hechos ocurrieron la pasada noche en Granada cuando el niño se desplazaba aparentemente tranquilo por la vía pública. Al advertir la presencia policial, en lugar de continuar su camino, giró de manera repentina con la intención de alejarse y huir con disimulo. Esa maniobra llamó la atención de los agentes, que decidieron detenerlo para comprobar qué ocurría.

Tras identificar al menor, los agentes inspeccionaron la mochila que llevaba consigo. En su interior encontraron un revólver, ocho cartuchos de droga, un total de 71 cartuchos de distinto calibre y un libro que sorprendió por su carácter simbólico: una biografía de Pablo Escobar, conocido narcotraficante colombiano.

"El chico estaba en un estado de nerviosismo"

Según nos cuentan los agentes de la Policía Nacional, al ser interceptado el menor mostró claros signos de nerviosismo y, ante las preguntas sobre el contenido de la mochila, el niño declaró que no era suya y que se la había entregado un hombre. Según su versión, ese individuo le habría ofrecido 20 euros a cambio de trasladarla hasta una dirección determinada.

Asegura que desconocía el contenido de la mochila

El menor fue llevado a comisaria y retenido hasta la llegada de su madre. Las autoridades han tomado nota de sus declaraciones, en las que afirma que llevaba el bulto a una calle de la zona ferial de la ciudad, frente a un establecimiento concreto donde alguien se acercaría a recogerlo. Sin embargo, por el momento no se ha podido comprobar su veracidad. Se desconoce si el menor conocía lo que transportaba o si actuaba bajo instrucciones sin saber la importancia del material.

La investigación sigue en curso y la Policía Nacional continúa analizando cada uno de los objetos incautados y busca el origen de todo lo que se transportaba en la mochila: el arma, la droga y los cartuchos encontrados en su interior. No se descarta que las mafias de la droga de Granada hayan empezado a utilizar recursos poco habituales en sus desplazamientos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.