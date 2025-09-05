Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Menores

Un libro de Pablo Escobar, un revólver y droga: la incautación de la Policía Nacional a un niño de 12 años

La Policía Nacional protagonizó una intervención sorprendente al detener a un menor de tan solo 12 años que caminaba por la calle con una mochila cargada de objetos que han levantado gran preocupación.

Niño con drogas y revolver

Publicidad

Mercedes Piedra
Actualizado:
Publicado:

Los hechos ocurrieron la pasada noche en Granada cuando el niño se desplazaba aparentemente tranquilo por la vía pública. Al advertir la presencia policial, en lugar de continuar su camino, giró de manera repentina con la intención de alejarse y huir con disimulo. Esa maniobra llamó la atención de los agentes, que decidieron detenerlo para comprobar qué ocurría.

Tras identificar al menor, los agentes inspeccionaron la mochila que llevaba consigo. En su interior encontraron un revólver, ocho cartuchos de droga, un total de 71 cartuchos de distinto calibre y un libro que sorprendió por su carácter simbólico: una biografía de Pablo Escobar, conocido narcotraficante colombiano.

"El chico estaba en un estado de nerviosismo"

Según nos cuentan los agentes de la Policía Nacional, al ser interceptado el menor mostró claros signos de nerviosismo y, ante las preguntas sobre el contenido de la mochila, el niño declaró que no era suya y que se la había entregado un hombre. Según su versión, ese individuo le habría ofrecido 20 euros a cambio de trasladarla hasta una dirección determinada.

Asegura que desconocía el contenido de la mochila

El menor fue llevado a comisaria y retenido hasta la llegada de su madre. Las autoridades han tomado nota de sus declaraciones, en las que afirma que llevaba el bulto a una calle de la zona ferial de la ciudad, frente a un establecimiento concreto donde alguien se acercaría a recogerlo. Sin embargo, por el momento no se ha podido comprobar su veracidad. Se desconoce si el menor conocía lo que transportaba o si actuaba bajo instrucciones sin saber la importancia del material.

La investigación sigue en curso y la Policía Nacional continúa analizando cada uno de los objetos incautados y busca el origen de todo lo que se transportaba en la mochila: el arma, la droga y los cartuchos encontrados en su interior. No se descarta que las mafias de la droga de Granada hayan empezado a utilizar recursos poco habituales en sus desplazamientos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

Antena 3
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

Suicidio en el hospital

Conmoción tras el suicidio de una paciente que esperó cama 48 horas en el hospital: "Hasta que se ajuste van a pasar estas auténticas barbaridades"

Niño con drogas y revolver

Un libro de Pablo Escobar, un revólver y droga: la incautación de la Policía Nacional a un niño de 12 años

Felisuko, nuevo colaborador de 'Más Espejo'
Trenes

Felisuco, nuevo colaborador de 'Mas Espejo', afectado por los trenes: "Me he quedado tirado en pueblos de Valladolid y Palencia"

Nutriman
NUTIMAN

¿Por qué se nos cae el pelo con la llegada del otoño? Estos son algunos alimentos que ayudan a evitarlo

Novedades Espejo Público
Espejo Público

Sorpresas, nuevos colaboradores y las entrevistas más esperadas la segunda semana de la Temporada 20 de Espejo

‘Espejo Público’ cumple 20 temporadas y lo celebra con más fuerza que nunca. El programa de Susanna Griso arranca nueva etapa cargada de secciones inéditas, entrevistas exclusivas y colaboradores que prometen dar titulares. Albert Rivera, Felipe González, Isabel Díaz Ayuso o Josep Borrell se sientan esta semana en el plató. No faltarán sorpresas, polémicas y momentos únicos cada mañana en Antena 3.

Pablo López
Trayectoria

Pablo López, sensibilidad y emoción en cada edición: así regresa a La Voz 2025

El malagueño regresa al programa para seguir compartiendo su gran experiencia musical como compositor y cantante. Su presencia asegura momentos únicos en esta nueva edición que arranca muy pronto en Antena 3.

Ainhoa Martínez, periodista del ABC

Las reacciones a los "disparates" de un exmagistrado del Supremo en un acto de Vox contra los transexuales: "Les ridiculiza"

Gema Huesca

Gema Huesca, sobre el discurso de la presidenta del Tribunal Supremo: "Los jueces se están viendo sometidos a una gran presión"

Joaquín y Susana: “Emparejados es un programa divertido para ver en familia”

Joaquín y Susana: “Emparejados es un programa divertido para ver en familia”

Publicidad