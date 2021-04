La dura declaración de la víctima de la manada de Sabadell: "Me violó y cuando terminó entró otro e hizo lo mismo"

La joven de 20 años ha rememorado en el juicio la violación grupal que sufrió, hace dos años, en una nave de un polígono abandonado de Sabadell (Barcelona).

En su duro relato la joven cuenta que un hombre se abalanzó sobre ella por detrás y comenzó a abusar de ella en el polígono. "Yo le decía que me dejara, entonces me cogió, me llevó a la fuerza a una nave y si ya tenía miedo cuando entré a la nave, este se incrementó porque me encontré que había 6 individuos más", relata.

"Me llevó a una habitación, me tiró contra el sofá que había y me violó. Cuando acabó entró otro individuo en la habitación e hizo lo mismo".

Cuenta que tras el segundo hombre que abusó de ella entro un tercer individuo que hizo lo mismo e incluso le arrancó la ropa a pesar de sus gritos de dolor.

Cuando salió de la nave no sabía si la iban a matar. Señala que uno de los hombres la sacó, la arrastró 3 metros y cuando la joven, que en ese momento tenía 18 años, vio que aparecía un coche se desagarró del hombre, salió corriendo y se metió en el vehículo.

