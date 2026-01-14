Julio Iglesias y su mujer Miranda se ven dos meses al año y hacen vidas por separado: "Ella sabe con quién se casó"

La holandesa Miranda Rynsburger es la mujer de Julio Iglesias desde hace más de 35 años. El artista ha ha tenido infinidad de relaciones de diversa duración pero en sus últimas declaraciones públicas aseguraba que con Miranda había conseguido alcanzar su mejor versión. "Es la mujer con la que vuelo más alto. Me estoy dando cuenta de que sin ella no hubiera volado así", decía ante las cámaras.

Después de que dos empleadas domésticas del artista le hayan denunciado por agresión sexual ni Julio ni su entorno se ha pronunciado. Sí ha trascendido de forma extraoficial que de alguna manera personas cercanas al cantante han intentado frenar que estas acusaciones salieran a la luz, sin éxito.

"Miranda y Julio hacen vida por separado desde hace años"

Asegura la periodista Pilar Vidal que el matrimonio hace vida por separado desde hace años. Ella vive en Miami mientras que él divide su tiempo entre Punta Cana y Bahamas. La presencia de Miranda en la mansión de Punta Cana suponía una alivio para las víctimas, ya que cuando llegaba la esposa las trabajadoras no acudían a la habitación de Julio por la noche, tal y como ha trascendido de la investigación.

Pilar Vidal sostiene que Julio y Miranda están juntos desde que han saltado las informaciones a la luz. El entorno de Julio Iglesias echa de menos la presunción de inocencia en las denuncias que se están conociendo.

"Miranda sabe lo que hace Julio"

Gema López destaca que el matrimonio se ve dos meses al año y no de forma continuada. "Hacen vidas por separado. Miranda sabe lo que hace Julio pero Julio conoce cada paso de Miranda y si ha tenido alguna duda de su comportamiento las dudas han sido siempre despejadas porque nunca han pillado a Miranda fuera de juego. Él sabe esté dónde esté qué está haciendo Miranda".

