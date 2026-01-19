Juanma Moreno (PP) advierte que ascenderá el número de muertos tras el choque de trenes en Adamuz: "Están tapados por el propio vagón"

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha cifrado a esta hora en Espejo Público en 39 los muertos por el choque de dos trenes a su paso por Adamuz (Córdoba). Advierte que esa cifra aumentará previsiblemente en las próximas horas ya que aún no ha llegado maquinaria pesada para elevar los vagones 1,2 y3 para que puedan acceder los bomberos y excarcelar a los fallecidos que previsiblemente puede haber en esos vagones.

"Todo parece indicar que se va a elevar la cifra, solo lo sabremos cuando la maquinaria pueda trabajar. Muchos de ellos han quedado reducidos a amasijos de hierro como consecuencia del brutal impacto", determinaba.

"El impacto ha sido tan fuerte que hay fallecidos tapados por el propio vagón"

Explicaba que en la noche de este domingo el operativo de bomberos, guardia civil y forenses habían trabajado en la zona para rescatar el mayor número de cuerpos posibles. "Han extraído con muchas dificultades a fallecidos y trataban de identificarlos, pero el impacto ha sido tan fuerte que si hay fallecidos detrás están tapadas por el propio vagón, son toneladas de hierro, no hay manera de acceder, solo con maquinaria pesada".

"Lo único que se va a poder encontrar son fallecidos"

El presidente de la Junta de Andalucía reconoce que pasadas las horas cada vez es más difícil encontrar gente con vida en las vías. "Lo único que se va a poder encontrar son fallecidos. Lo importante es cotejar el ADN, algunos fallecidos como consecuencia de la brutal colisión han quedado poco reconocibles y esto va a llevar su tiempo". Entiende que las familias necesitan premura por saber de sus familiares pero insiste en que el trabajo de identificación conlleva unos plazos que se están abordando con gran profesionalidad. Felicita a los médicos forenses que han acudido de forma voluntaria y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su trabajo en el accidente.

Una ayuda coordinada con las distintas administraciones

Juanma Moreno ha puesto sobre la mesa que la colaboración está siendo impecable entre administraciones. Ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con el ministro de Transportes Óscar Puente e incluso con el rey Felipe VI. Conversaciones en las que se han transmitido información sobre el siniestro y también apoyos. "Hemos hecho lo que hay que hacer en situaciones de crisis, cada uno poner los recursos de los que dispone, cada uno hizo la labor que le corresponde".

Sobre las causas del accidente, insiste en que la prioridad ahora es la de identificar a los fallecidos mientras sigue la investigación que determine qué ha sucedido.

