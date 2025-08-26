Incendios
Juan Lobato, crítico con la reacción política de PP y PSOE ante los incendios: "Fue muy inoportuno"
El exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, analizaba de forma negativa los ataques políticos surgidos a raíz de los incendios forestales que asolan buena parte de España. El político madrileño ha reclamado mayor unidad y consenso y ha rechazado la radicalización.
Las medidas aplicadas por el Gobierno y el plan de 50 puntos propuesto por el Partido Popular quedaban en un segundo plano. Para el ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, la gran mayoría de reacciones políticas no han sido acertadas.
Quien fuera dirigente de los socialistas madrileños denunciaba el "clima de polarización y radicalidad que tenemos". Destacaba el ataque de Elías Bendodo, vicesecretario general de política autonómica del PP, a Virginia Barcones, directora de Protección Civil y Emergencias, a quien el político calificaba de pirómana.
"Entre que se insulte y se llame pirómano a alguien, o se presente un plan de 50 medidas, mucho mejor presentar un plan", expresaba Lobato.
"El enemigo es el fuego"
Dicho esto, valoraba positivamente que se trabaje en las medidas de prevención y recuperación ante los incendios y manifestaba un deseo: "Ojalá la política en España fuera capaz de entender que el enemigo no es el PP, ni es el PSOE, el enemigo es el fuego".
Terminaba el político por desvelar que le gustaría que los dos grandes partidos se sentaran para acercar posturas y alcanzar acuerdos en temas tan relevantes como el de los incendios, que son necesarios en un tema que definía como emergencia nacional: "Hay una necesidad de cohesión, de participación conjunta".
Pese a que Lobato instaba a "huir de esa tentación a la polarización", Jesús Morales, director del periódico '20 Minutos', analizaba la situación en perspectiva, valorando cómo el Gobierno implementa unas medidas y el PP plantea las suyas, por separado, para terminar lamentando lo que cree que ocurrirá: "Tocaría que se junten las dos partes si de verdad hay una voluntad. (…) No lo van a hacer".
