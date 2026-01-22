Juan Bravo (PP) reprocha la falta de información del accidente de Adamuz: "Hay 4 minutos que no explican qué pasó"

Juan Bravo, vicesecretario del PP, cree que existen muchas lagunas de información sobre lo que ocurrió en el choque de trenes de Adamuz (Córdoba). Para Bravo, medidas como el cambio de velocidad de los trenes Madrid- AVE a 160 kilómetros por hora "no genera seguridad ni certidumbre" para el conjunto de viajeros. Señala que los problemas en la red ferroviaria ya han sido señalados por el PP ante el ministro Óscar Puente en numerosas ocasiones y cita como ejemplo el mes de septiembre de 2025. En ese momento el diputado Héctor Palencia "ya decía que había más de 3.000 incidencias y el ministro decía que esto era un bulo y no se podía fiar de ellos".

El del PP es determinante en señalar responsables y mantiene que "en Adif lo que falta es gestión y esa falta de gestión nos lleva a esas situaciones".

"Durante dos horas la administración no ha dado ninguna información"

Apunta que desde el Gobierno han pedido en todo momento que se diesen explicaciones de todos los detalles relacionados con el accidente y durante dos horas no compartieron ninguna información. "Dijeron que iban a colaborar con otras administraciones, no sabían decir cuántas denuncias se habían detectado sobre el trayecto del accidente", afirma. "A día de hoy no sabían cuántos pasajeros iban en el Iryo, se lo puedo decir yo, 289-Tampoco sabían decir cuantas denuncias se habían detectado sobre el trayecto concreto del accidente. Se les olvidó decir que había 8 tuits de la propia Adif hablando de incidencias".

"Hay 4 minutos en los que no son capaces de explicar qué pasó"

"¿Eres capaz de filtrar a un medio dos audios y no eres capaz de decir lo que pasa en 4 minutos?", se pregunta tras conocer los audios de las llamadas al tren Iryo.

"No soy técnico y sería una irresponsabilidad por mi parte intentar hacer algún tipo de afirmación así, pero lo que está claro es que la información no se está dando. La información que da Adif son dos llamadas con un espacio de 4 minutos. Parece que no sabían dónde estaba el tren de Alvia".

Se pregunta cómo en 4 minutos nadie se daba cuenta de que el tren Alvia dirección Huelva no se movía, que estaba parado. "Creo que lo mínimo que puede hacer el Gobierno es dar explicaciones".

