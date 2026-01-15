Juan Bravo, muy crítico con el modelo de financiación autonómica: "Se ha negociado con un partido independentista lo que se hace con el dinero de todos los españoles"

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, analiza el modelo de financiación autonómica que ha planteado el Gobierno. Asegura que siguiendo esta propuesta económica las comunidades del PP "dejarían de ingresar bastante dinero".

Hasta ahora la propuesta del PP ha sido que los consejeros de las CCAA y los presidentes autonómicos sean los que tomen las decisiones en materia de financiación autonómica. "Se están presuponiendo unos datos que no se corresponden con la realidad", mantiene.

Apunta que con la condonación de la deuda a Cataluña que ya anunció el Gobierno sucedió algo similar. Recuerda que en aquel momento se habló de cuánto dinero era para las comunidades autónomas y después se vio que no significaba ningún recurso extraordinario.

"Montero quiere comprar votos para que Sánchez quiera seguir siendo presidente"

El del PP lamenta que se haya negociado "con un partido independentista lo que se hace con el dinero de todos los españoles". "No es lo que piensa el PP sino las comunidades autónomas gobernadas también por el PSOE. María Jesús Montero quiere comprar votos para que Sánchez quiera seguir siendo presidente y lo siga siendo ella también".

La eterna petición del PP de un nuevo sistema de financiación

Sostiene Bravo que el PP lleva mucho tiempo pidiendo un nuevo sistema de financiación autonómica pero el Gobierno no le ha hecho caso.

Cree además que el Gobierno de Rajoy hizo mucho esfuerzo con la financiación autonómica. "En 2017 Rajoy hizo la convocatoria en la conferencia de presidentes. Dijo que había recursos y se podía hablar del nuevo sistema de financiación, los presidentes autonómicos dijeron que sí y se convocó el consejo de política fiscal y se trasladó el objetivo a los consejeros. Se hizo un comité de expertos e hicieron un informe y después vino la moción".

