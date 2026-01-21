Antena3
José Trigueros, sobre las primeras llamadas del maquinista del Iryo: "Esos 20 segundos que son clave, ¿cuándo se producen, por qué se producen?"

Las circunstancias que rodean el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, siguen planteando numerosas incógnitas pese a las nuevas informaciones que se van conociendo. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ha manifestado algunas y ha analizado lo que pueden revelar las llamadas del maquinista del Iryo al centro de control.

Cuando España todavía está sumida en un triste duelo por las más de 40 víctimasmortales que deja el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba; la tarde- noche del martes otro, de Rodalies de Barcelona, impactaba contra un muro caído sobre la vía, causando la muerte en el acto de un joven maquinista en prácticas de 28 años.

Poco a poco siguen apareciendo nuevas informaciones sobre todo lo sucedido, sin embargo. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ha manifestado las "muchísimas incógnitas" que tiene sobre la tragedia de Adamuz.

"¿Qué 20 segundos son?"

Una novedad impactante son las primeras llamadas del maquinista del Iryo, momentos después de descarrilar, al centro de control del tráfico ferroviario de Madrid, en las que parece no ser consciente de la colisión del Alvia con la parte trasera del convoy que conducía.

Trigueros exigía una respuesta inmediata por parte del ministro de Transportes o de Adif: "Estos 20 segundos de los que habló el ministro (Óscar Puente) en su primera comparecencia (…) Esos 20 segundos, ¿qué 20 segundos son? Si el tren está parado y la segunda llamada es cuatro minutos después, esos 20 segundos que son la clave un poco, ¿cuándo se producen, por qué se producen?".

"Puede ser que no se trate ni de 20 segundos"

La inmediatez con la que se produjo el descarrilamiento del Iyo y el impacto del Alvia contra los vagones traseros del otro convoy, parece que hizo que ni el conductor ni los pasajeros se percatasen del choque. sin embargo el ingeniero de caminos afirmaba sentirse muy sorprendido por el contenido de la conversación entre el maquinista y el controlador: "Le dice: 'no te preocupes que no hay ningún tren', a mí me sorprende muchísimo".

Susanna Griso le explicaba que el mismo ministro Puente ha manifestado que el tiempo transcurrido podría ser aún inferior: "Puede ser que no se trate ni de 20 segundos, sino 9".

Tragedia en la alta velocidad.

El bombero Víctor Manuel Fernández: "Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos"

