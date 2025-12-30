Antena3
Naufragio

Jorge, tras realizar un viaje similar al de la familia víctima del naufragio de Indonesia: "No se rigen por las mismas normas"

Los últimos detalles del trágico suceso que ha golpeado a varias familias españolas en Indonesia, tras naufragar el barco en el que viajaban, han causado gran conmoción. Además ponen sobre la mesa el debate de la seguridad en este tipo de viajes al extranjero.

Turista español, naufragio Indonesia

Andrés Pantoja
Publicado:

Las imágenes de la madre de los dos niños, que permanecen desaparecidos junto a su padre a causa del hundimiento del barco en que viajaban en Indonesia, agradeciendo a los equipos de rescate su trabajo, resultan sobrecogedoras.

Las autoridades de salvamento del país asiático han anunciado que extienden dos días más las labores de búsqueda. Por el momento, y después de aparecer el cuerpo sin vida de la hija de Andrea Ortuño, solo han aparecido más restos de la embarcación.

¿Suficientes medidas de seguridad?

Jorge Fernández viajó hace apenas un mes por Indonesia y realizó una travesía similar a la que hacía la familia cuando les sobrevino la tragedia. Todo apunta que a consecuencia del intenso oleaje y de una pérdida de potencia del motor del barco.

De su visita a Indonesia y desde su experiencia allí, no percibió unas garantías de seguridad que inspiraran absoluta tranquilidad. Las medidas no son ni mucho menos parecidas a las que disfrutamos en Europa: "Las medidas de seguridad tampoco son muy estrictas (…) Tampoco se rigen por las mismas normas".

El español asegura que no experimentó ninguna situación de riesgo ni incidente, pero teniendo en cuenta el elevado número de turistas -en aumento-, "las medidas de seguridad podrían ser bastante más estrictas", sentenciaba.

