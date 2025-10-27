Antena 3 LogoAntena3
Jorge Azcón: "En Aragón hay un Gobierno que funciona. Tomaremos nuestras propias decisiones"

Hablamos con el presidente aragonés sobre la situación en su comunidad, tras la posibilidad de un adelanto electoral en Extremadura.

"Espejo público" entrevista al presidente aragonés Jorge Azcón

Ana Gómez
Publicado:

El presidente de Aragón se muestra reacio a un adelanto electoral. Ante la pregunta de Susanna Griso en Espejo Público sobre si cree que tendrá apoyos suficientes para sacar sus presupuestos adelante, Jorge Azcón ha afirmado: "Yo creo que Aragón tiene una situación propia y específica. Me gustaría dejar claro que en Aragón hay un gobierno que funciona". Azcón ha explicado así la situación en la comunidad que gobierna: "En estos últimos dos años hemos sido capaces de atraer casi 58.000 millones de euros en nuevas inversiones. Una cantidad no solamente histórica, sino que no tiene comparación con ninguna otra comunidad autónoma". El presidente aragonés ha señalado que esa cantidad "significa prosperidad, crecimiento económico, puestos de trabajo y también significa mejorar los servicios públicos que prestamos en Aragón".

Por eso Jorge Azcón cree que podrá sacar adelante sus presupuestos: "La obligación del gobierno es presentar unos presupuestos, lo vamos a hacer de forma inminente y creo que hay pocas razones para que el presupuesto no se apruebe en Aragón".

Ante la posibilidad de que Vox no los apoye, el presidente de Aragón matiza: "Por supuesto las razones que hoy Vox está poniendo encima de la mesa para aprobar un presupuesto son increíbles, incomprensibles. Tener que cesar a un asesor que ha hecho declaraciones racistas, intolerables con la democracia, y que la consecuencia de eso sea bloquear un presupuesto en Aragón, simple y llanamente es incomprensible".

Diferencias con Extremadura

Susanna Griso le ha destacado la diferencia de ritmos con María Guardiola, tras la intención de la presidenta extremeña de anunciar un adelanto electoral en su comunidad. Jorge Azcón le ha asegurado que "cada uno de los presidentes tenemos que tomar nuestras propias decisiones, y creo que los libros hay que leerles desde el capítulo uno al capítulo final. Cada uno de los pasos que demos dependerá de cómo sucedan los acontecimientos".

El presidente de Aragón ha explicado que "en Extremadura están ante una votación inminente de lo que es el inicio de la tramitación presupuestaria, y en Aragón todavía tenemos que iniciar la tramitación presupuestaria. La situación no es exactamente la misma y en Aragón tomaremos nuestras propias decisiones".

