Joaquín Torres revela que los okupas de sus casas de lujo le han pedido 20.000 euros para no destrozar la vivienda

La otra casa okupada del arquitecto Joaquín Torres está en Albaicín (Granada). Se trata de una casa con jardín del siglo XVII. Los okupas aprovecharon para entrar cuando salieron los caseros.

Fran Rivera, colaborador del programa, lamentaba que "este delito esté protegido por la ley" y para muchos delincuentes se haya convertido en un negocio porque, además intentan extorsionar a los propietarios.

Joaquín ha querido mantenerse al margen de la problemática por su propia salud mental, tal y como él mismo reconoce. Señala que ha evitado recurrir a métodos de desokupación que bordean la ilegalidad. "No he querido porque en mi caso tengo testificado que es una mafia y me han pedido más de 20.000 euros por irme", destacaba.

Los okupas le han dicho que el día que el juez les obligue a salir destrozarán la casa por dentro antes de abandonar la vivienda.

