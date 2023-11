Joaquín Torres se enfada en directo y abandona el plató de Espejo Público: "Asumo que esto no se lo hacéis a Rubén Amón"

El plató de Espejo Público ha vivido momentos de gran tensión ante la reacción del arquitecto y colaborador del programa Joaquín Torres a una de las informaciones que se han dado sobre su persona. El programa había tratado con anterioridad el tema de los personajes famosos que compran seguidores en las redes sociales, citando entre otros a Torres así como a la colaboradora Mariló Montero.

Un experto en marketing digital contaba qué personas famosas de este país tenían un porcentaje en redes sociales de más seguidores inactivos. El periodista Nando Escribano ha matizado esta información destacando que "obviamente todos tenemos seguidores inactivos que no utilizan las redes y puede ser que las plataformas las computen como falsos. No tenemos constancia de que nadie haya comprado seguidores, el dato se refiere a personas que están inactivas y las plataformas las convierte en falsos", mantenía.

"Viene aquí un profesional ajeno a todo esto y se le vapulea"

Joaquín Torres se ha mostrado muy molesto por la información que se ha vertido sobre su persona. "Cuando en el titular pone perfiles comprados en grande que ahora lo cambiéis a perfiles que no se usan es burlarse del espectador y de nosotros. Jugar con un perfil profesional como el mío... yo me dedico a la arquitectura, se os llena la boca a todos los comentaristas diciendo que la política se ha llenado de profesionales de fuera de la política cuando la televisión se ha llenado de profesionales que se dedican a venir a la televisión y no tienen otro oficio y beneficio más que venir aquí a hablar de los demás", señalaba en su discurso.

"Tengo publicaciones de más de un millón de comentarios"

Al colaborador no le ha gustado que se le comparara con Carmen Lomana o que se hablara de su edad como posible causa de no actualizar la cuenta. "De repente viene aquí un profesional ajeno a todo esto y se le vapulea hasta el punto de que claro que me perjudica que se me compare con Carmen Lomana o Gloria Camila aunque cuando vengo aquí estoy al mismo nivel de cualquiera", destacaba. "Esto a Rubén Amón no se lo hacéis", ha añadido.

Lamenta que se haya usado su perfil profesional. "Tengo publicaciones de más de un millón de visualizaciones, más de 10.000 comentarios a cada vídeo que hago", mantenía. Torres se ha levantado de su asiento y ha optado por abandonar el plató de Espejo Público en un episodio lleno de tensión.