Javier, cuñado de uno de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz: "Él nos decía que no cogiéramos el tren"

Javier es el cuñado de Agustín Fadón, uno de los que siguen desaparecidos tras el accidente de trenes en Adamuz, que se ha cobrado ya 42 vidas. El desaparecido es además uno de que trabajaba en la cafetería del Alvia siniestrado el domingo.

En una conexión en directo con Espejo Público, Javier ha aprovechado para expresar el dolor que está viviendo la familia en estos momentos. "Estamos esperando una llamada, que nos comuniquen algo", ha expresado, antes de añadir: "Esperanza hay muy poca".

Agustín sobrevivió la tragedia de Angrois

El desaparecido era uno de los trabajadores del tren Alvia que sufrió el accidente ferroviario. Hace unos años, debía estar en el Alvia que protagonizó la tragedia en Angrois, en el año 2013, pero cambió su turno con un compañero que acabó falleciendo. 13 años después el destino parece ser especialmente cruel y todo apunta a que Agustín no ha podido salir con vida del accidente de Adamuz.

Su familia ha expresado su desesperación en nuestro programa. "Creemos que nos llamarán para darnos la noticia", ha lamentado Javier, quien también ha aprovechado para expresar su descontento con la gestión de Óscar Puente, Ministro de Transportes, ante esta tragedia.

Crítica al estado de los trenes

"Cada vez hay más trenes y menos mantenimiento", ha sentenciado el familiar de Agustín ante los micrófonos de Antena 3. "Mi cuñado ha pasado de contar batallitas con los compañeros a venir con miedo de trabajar".

Para dar fuerza a su testimonio, Javier ha puesto algún ejemplo. "Bebidas calientes no podían servir, porque se les derramaba", ha contado sobre la experiencia de Fadón trabajando 18 años en la cafetería de los trenes. "Él nos decía que no cogiéramos el tren", ha añadido, sobre las recomendaciones que su cuñado les hacía a la familia.

