Javier Caraballo da la última hora de la nueva tragedia ferroviaria, en Barcelona: "Tenía 28 años, era de Sevilla"

En una concatenación de acontecimientos desafortunados, España vive una de sus semanas más trágicas de los últimos años. Menos de dos días después del fatal choque entre un Alvia que viajaba de Málaga a Madrid, y un Iryo que viajaba de Madrid hacia Huelva y que descarriló pocos segundos antes, un tren de Rodalies de Barcelona impactaba contra un muro de la autopista que había caído sobre las vías a consecuencia de las lluvias y el viento. Uno de los jóvenes maquinistas que viajaba en la cabina fallecía y 37 heridos, al menos cinco de gravedad.

"Un chaval de 28 años, era de Sevilla"

El periodista Javier Caraballo participaba de la mesa de debate desde Sevilla ante las dificultades que ha encontrado para viajar a Madrid. Desde allí informaba de la última hora conocida del accidente de Barcelona: "Era un chaval de 28 años, era de Sevilla. Esta noche ya han avisado a la familia de que ha fallecido".

En plató destacaban la juventud tanto del maquinista en prácticas fallecido en Gelida, Barcelona, como la del conductor del Alvia, de 27 años.

También siguen apareciendo nuevas informaciones del accidente de Córdoba. Las llamadas del maquinista del Iryo al control de tráfico de Madrid, conocidas en las últimas horas, sorprenden porque no se advierte la magnitud de una tragedia que deja tras de sí más de una cuarentena de fallecidos y decenas de heridos, más de una docena de gravedad. .

