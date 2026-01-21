Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Accidente Tren Barcelona

Javier Caraballo da la última hora de la nueva tragedia ferroviaria, en Barcelona: "Tenía 28 años, era de Sevilla"

No pasaban ni 48 horas de la terrible tragedia de Adamuz, Córdoba, cuando otro accidente de tren, esta vez en Barcelona, ha dejado nuevas víctimas. El periodista Javier Caraballo ha añadido nueva información a cerca de este último choque mortal de un tren.

Javier Caraballo

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

En una concatenación de acontecimientos desafortunados, España vive una de sus semanas más trágicas de los últimos años. Menos de dos días después del fatal choque entre un Alvia que viajaba de Málaga a Madrid, y un Iryo que viajaba de Madrid hacia Huelva y que descarriló pocos segundos antes, un tren de Rodalies de Barcelona impactaba contra un muro de la autopista que había caído sobre las vías a consecuencia de las lluvias y el viento. Uno de los jóvenes maquinistas que viajaba en la cabina fallecía y 37 heridos, al menos cinco de gravedad.

"Un chaval de 28 años, era de Sevilla"

El periodista Javier Caraballo participaba de la mesa de debate desde Sevilla ante las dificultades que ha encontrado para viajar a Madrid. Desde allí informaba de la última hora conocida del accidente de Barcelona: "Era un chaval de 28 años, era de Sevilla. Esta noche ya han avisado a la familia de que ha fallecido".

En plató destacaban la juventud tanto del maquinista en prácticas fallecido en Gelida, Barcelona, como la del conductor del Alvia, de 27 años.

También siguen apareciendo nuevas informaciones del accidente de Córdoba. Las llamadas del maquinista del Iryo al control de tráfico de Madrid, conocidas en las últimas horas, sorprenden porque no se advierte la magnitud de una tragedia que deja tras de sí más de una cuarentena de fallecidos y decenas de heridos, más de una docena de gravedad. .

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Susanna Griso se rompe al escuchar a Fidel

Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

¿Dónde se dieron Ana Mena y Óscar Casas su primer beso? Los invitados responden en el test de Trancas y Barrancas

¿Dónde se dieron Ana Mena y Óscar Casas su primer beso? Los invitados responden en el test de Trancas y Barrancas

Javier Caraballo

Javier Caraballo da la última hora de la nueva tragedia ferroviaria, en Barcelona: "Tenía 28 años, era de Sevilla"

Carmen Machi y Paco León

Esta noche Paco León y Carmen Machi presentarán su nueva película en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Ana Mena y Óscar Casas en El Hormiguero
Imperdible

Vuelve a ver la entrevista completa a Ana Mena y Óscar Casas en El Hormiguero

¡Increíble! Óscar Casas "humilla" a Ana Mena en un simulador de MotoGP
Impresionante

¡Increíble! Óscar Casas "humilla" a Ana Mena en un simulador de MotoGP

Ana Mena y Óscar Casas
Entrevista

"Es una de las personas más honestas que he conocido": Óscar Casas deja sin palabras a Ana Mena en El Hormiguero

La complicidad entre Ana Mena y Óscar Casas fue protagonista en El Hormiguero, donde el actor se deshizo en elogios hacia la cantante y actriz

"Había buen rollo...": Óscar Casas y Ana Mena recuerdan cómo fue el día en el que se conocieron
En El Hormiguero

"Había buen rollo...": Óscar Casas y Ana Mena recuerdan cómo fue el día en el que se conocieron

La cantante y el actor han desvelado cómo fue la primera impresión del otro el día en el que se conocieron.

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

Rosa, contra el tiempo y a la desesperada en El Rosco: “Es la única opción que tengo”

Rosa, contra el tiempo y a la desesperada en El Rosco: “Es la única opción que tengo”

El programa más difícil de Rosa en Pasapalabra: un récord para olvidar antes de El Rosco

El programa más difícil de Rosa en Pasapalabra: un récord para olvidar antes de El Rosco

Publicidad