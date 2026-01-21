Accidente Tren Barcelona
Javier Caraballo da la última hora de la nueva tragedia ferroviaria, en Barcelona: "Tenía 28 años, era de Sevilla"
No pasaban ni 48 horas de la terrible tragedia de Adamuz, Córdoba, cuando otro accidente de tren, esta vez en Barcelona, ha dejado nuevas víctimas. El periodista Javier Caraballo ha añadido nueva información a cerca de este último choque mortal de un tren.
- Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Los maquinistas convocan una huelga general tras la muerte de dos compañeros
- Fidel ha perdido a su madre en el choque de trenes de Adamuz: "La vida a veces te da un vuelco y te dice: "Valora lo que tienes""
- El sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga general tras los accidentes de tren en Adamuz y Gelida
- La llamada del maquinista del Iryo a Atocha: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"
Publicidad
En una concatenación de acontecimientos desafortunados, España vive una de sus semanas más trágicas de los últimos años. Menos de dos días después del fatal choque entre un Alvia que viajaba de Málaga a Madrid, y un Iryo que viajaba de Madrid hacia Huelva y que descarriló pocos segundos antes, un tren de Rodalies de Barcelona impactaba contra un muro de la autopista que había caído sobre las vías a consecuencia de las lluvias y el viento. Uno de los jóvenes maquinistas que viajaba en la cabina fallecía y 37 heridos, al menos cinco de gravedad.
"Un chaval de 28 años, era de Sevilla"
El periodista Javier Caraballo participaba de la mesa de debate desde Sevilla ante las dificultades que ha encontrado para viajar a Madrid. Desde allí informaba de la última hora conocida del accidente de Barcelona: "Era un chaval de 28 años, era de Sevilla. Esta noche ya han avisado a la familia de que ha fallecido".
En plató destacaban la juventud tanto del maquinista en prácticas fallecido en Gelida, Barcelona, como la del conductor del Alvia, de 27 años.
También siguen apareciendo nuevas informaciones del accidente de Córdoba. Las llamadas del maquinista del Iryo al control de tráfico de Madrid, conocidas en las últimas horas, sorprenden porque no se advierte la magnitud de una tragedia que deja tras de sí más de una cuarentena de fallecidos y decenas de heridos, más de una docena de gravedad. .
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Beatriz de Vicente, sobre los derechos de los afectados y los abusos tras la tragedia de Adamuz: "Que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!"
- Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Había gente que pensaba que estaba soñando y nos pedían que les despertáramos"
- Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad