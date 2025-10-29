Antena 3 LogoAntena3
Javier Caraballo: "Aunque Mazón hubiera estado en el CECOPI, la mayoría de las muertes no se hubieran evitado"

Han pasado 365 días desde que el cielo se abriera en cima de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, y Andalucía. 229 víctimas mortales después todavía retumba la pregunta: ¿Qué más se pudo hacer?

Javier Caraballo, sobre Carlos Mazón

Andrés Pantoja
Un año después de la tragedia de la DANA las incógnitas siguen siendo demasiadas. La única certeza que tenemos todos los españoles es la herida que dejaron esas lluvias torrenciales, sobre todo en los valenciano. El funeral de Estado por las 229 vidas que se llevó el agua tiene lugar la tarde de este miércoles.

"¿Por qué tiene que dimitir Mazón?"

El periodista Javier Caraballo hacía un análisis tan contundente como claro sobre las responsabilidades derivadas de la deficiente gestión de lo sucedido.

La unanimidad casi total sobre la continuidad, que sigue sorprendiendo a propios y extraños,, del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es evidente, como subraya Caraballo: "En 50 años de democracia yo no recuerdo otro caso como el de Mazón, de unanimidad, casi unanimidad, para que dimita".

La razón principal para la renuncia de Mazón, según el periodista, es su comportamiento aquella jornada fatal: "El día en el que peor lo pasó su pueblo, él estaba en una comida de cuatro o cinco horas".

El controvertido envío de la alarma

Al mismo tiempo Javier Caraballo matizaba que una cosa muy distinta es decir que el destino de las víctimas hubiera sido distinto, de haber acudido Carlos Mazón al puesto donde debía haberse presentado mucho antes. Las nuevas informaciones sobre la tardía alerta enviada desde Protección Civil hacen más profundas las heridas que aún están lejos de cerrar.

El periodista ponía en duda que la presencia de Mazón en el CECOPI hubiera cambiado el desarrollo de los acontecimientos: "Aunque Mazón hubiera estado en el CECOPI, la mayoría de las muertes no se hubieran podido evitar. Esto es constatable".

Susanna Griso recordaba que la jueza que investiga las acciones tomadas por los responsables técnicos y políticos el día de la DANA, sí aprecia que "se hubiesen evitado muchas muertes".

