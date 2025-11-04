Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Dimisión Mazón

Jaime de los Santos, al ataque tras las críticas a la dimisión de Carlos Mazón: "Inmoral, por delincuente, por putero"

Las críticas a Carlos Mazón no solo no han cesado después de renunciar a su cargo de president de la Generalitat, sino que se han acentuado. Su discurso de dimisión ha generado una controversia considerable y numerosas reacciones políticas.

Jaime de los Santos, sobre Carlos Mazón

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Desde la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - también secretaria general del PSOE de Valencia -, hasta el diputado de ERC Gabriel Rufián, o Joan Baldoví (portavoz de Comprís en las Cortes Valencianas), hasta el ministro Carlos Cuerpo. Las reacciones a la dimisión de Carlos Mazón han sido numerosas y muy críticas con el que pronto será expresidente de la Comunidad Valenciana.

El diputado del PP y colaborador habitual de Espejo Público, Jaime de los Santos, se dirigía en primer lugar a Vox, que se no ha quedado al margen, dado que para elegir al sustituto de Mazón, los populares pueden necesitar los votos de los de Abascal. De los Santos afirmaba que no cambiarán su ideario respecto al actual pese a las presiones: "Seguimos siendo los mismos que en 2023".

"Inmoral, por delincuente, por putero"

El también vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular hacía válida la frase que asegura que la mejor defensa es un buen ataque. Cargaba contra el Gobierno por sus manifestaciones sobre la dimisión de Mazón. Lo hacía aludiendo a José Luis Ábalos. Según Jaime, el PSOE mantiene contactos ocultos con el exministro de Transportes pese a haber sido expulsado del partido: "Presuntamente por inmoral, por delincuente, por putero".

"¿Es asesino...?"

Respecto a los gritos de "asesino", dirigidos contra Mazón, que se escucharon entre otros lugares en el funeral de Estado, Jaime de los Santos seguía en la misma línea contundente, lanzando varias preguntas retóricas a la mesa respecto a la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024 que ha terminado por forzar la salida de Carlos Mazón del Gobierno valenciano:

"¿Es asesino quien no invierte ni un solo céntimo de euro en limpiar los cauces de los ríos?, ¿Es asesino quien, después de un año de esta tragedia insoportable, no ha hecho ni una infraestructura para evitar que se vuelva a repetir?, ¿Es asesina una ministra que aprueba una ley 'híper- absolutamente' fuera de le realidad? ¿y que por proteger no sé qué cosa ha hecho que hoy estemos lamentando cientos de muertes?, ¿Qué es ser asesino y hasta qué punto las responsabilidades políticas, como esta gente del PSOE hace, se pueden convertir en sinónimo de llamar asesino a nadie?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer

Antena3

Toñi, familiar víctima de la DANA, sobre Mazón: "Una persona sin alma, sin corazón que solo ha mirado por su cuello"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Jaime de los Santos, sobre Carlos Mazón

Jaime de los Santos, al ataque tras las críticas a la dimisión de Carlos Mazón: "Inmoral, por delincuente, por putero"

"Te meto un revés...": Javier Cámara pone a prueba sus dotes para el engaño junto a Pablo Motos

"Te meto un revés...": Javier Cámara pone a prueba sus dotes para el engaño junto a Pablo Motos

William Levy y Paula Echevarría en El Hormiguero

Hoy, William Levy y Paula Echevarría estarán en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Javier Cámara en El Hormiguero
Dale a play

Revive la entrevista completa a Javier Cámara en El Hormiguero

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron
Impresionante

"Esto lo habréis ensayado, ¿no?": Javier Cámara alucina con el experimento de Marron

coro
Emotivo

Momento mágico: Javier Cámara interpreta 'Adoro' en directo con los coros de Coslada y Getafe

Antes de abandonar el plató y después de hablarnos de su nueva serie, Yakarta, el actor nos ha regalado un momento único.

badminton
¡Toma nota!

¡Masterclass en directo! Javier Cámara sorprende con una exhibición de bádminton en El Hormiguero

Este deporte es una de las grandes pasiones del actor y ha aprovechado su visita al programa para darle algunos tips a Pablo Motos.

"Los errores son bienvenidos": la lección más importante de Pedro Almodóvar a Javier Cámara

"Los errores son bienvenidos": la lección más importante que le dio Pedro Almodóvar a Javier Cámara

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu pasa del silencio a la sorpresa en El Rosco: ¡a punto de ganar el bote de 2.332.000 euros!

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Manu se despide con su poema “hasta la ‘Cósima’” de los invitados de Pasapalabra

Publicidad