Jaime de los Santos, al ataque tras las críticas a la dimisión de Carlos Mazón: "Inmoral, por delincuente, por putero"

Desde la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - también secretaria general del PSOE de Valencia -, hasta el diputado de ERC Gabriel Rufián, o Joan Baldoví (portavoz de Comprís en las Cortes Valencianas), hasta el ministro Carlos Cuerpo. Las reacciones a la dimisión de Carlos Mazón han sido numerosas y muy críticas con el que pronto será expresidente de la Comunidad Valenciana.

El diputado del PP y colaborador habitual de Espejo Público, Jaime de los Santos, se dirigía en primer lugar a Vox, que se no ha quedado al margen, dado que para elegir al sustituto de Mazón, los populares pueden necesitar los votos de los de Abascal. De los Santos afirmaba que no cambiarán su ideario respecto al actual pese a las presiones: "Seguimos siendo los mismos que en 2023".

"Inmoral, por delincuente, por putero"

El también vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular hacía válida la frase que asegura que la mejor defensa es un buen ataque. Cargaba contra el Gobierno por sus manifestaciones sobre la dimisión de Mazón. Lo hacía aludiendo a José Luis Ábalos. Según Jaime, el PSOE mantiene contactos ocultos con el exministro de Transportes pese a haber sido expulsado del partido: "Presuntamente por inmoral, por delincuente, por putero".

"¿Es asesino...?"

Respecto a los gritos de "asesino", dirigidos contra Mazón, que se escucharon entre otros lugares en el funeral de Estado, Jaime de los Santos seguía en la misma línea contundente, lanzando varias preguntas retóricas a la mesa respecto a la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024 que ha terminado por forzar la salida de Carlos Mazón del Gobierno valenciano:

"¿Es asesino quien no invierte ni un solo céntimo de euro en limpiar los cauces de los ríos?, ¿Es asesino quien, después de un año de esta tragedia insoportable, no ha hecho ni una infraestructura para evitar que se vuelva a repetir?, ¿Es asesina una ministra que aprueba una ley 'híper- absolutamente' fuera de le realidad? ¿y que por proteger no sé qué cosa ha hecho que hoy estemos lamentando cientos de muertes?, ¿Qué es ser asesino y hasta qué punto las responsabilidades políticas, como esta gente del PSOE hace, se pueden convertir en sinónimo de llamar asesino a nadie?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer