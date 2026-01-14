Jaime Peñafiel defiende a su amigo Julio Iglesias: "Siempre ha sido mujeriego pero ha tenido un gran respeto por las mujeres"

El periodista Jamie Peñafiel es amigo de Julio Iglesias desde hace décadas e incluso ha convivido con el cantante durante años. Reconoce que esta aturdido por los testimonios de dos mujeres que trabajaron para él y le acusan de agresor sexual.

Apunta Peñafiel que conoce a Julio "como si fuera un hermano" y las acusaciones le suenan "a canto celestial de alguien que ha decidido rentabilizar sus palabras". "Todo esto no es cierto y lo puedo atestiguar con mi experiencia. Coincidí con él en Las Bahamas de manera personal e íntima y nunca he sido testigo de todo lo que cuentan estas señoritas".

Las mujeres que denuncian a Julio trabajaron en sus mansiones de Las Bahamas y Punta Cana como empleada doméstica y fisioterapeuta. Cuentan el "exhaustivo" casting que tuvieron que hacer para trabajar en casa del artista. Tuvieron que responder preguntas sobre su vida íntima como si tenían el pecho operado, si les gustaban los tríos o las mujeres así como presentar un documento con su historial de enfermedades de transmisión sexual. Hablan además de episodios de agresión física en los que el cantante les llegaba a introducir sus dedos en la vagina y el ano mientras las abofeteaba.

"Lo que están contando es absolutamente mentira"

Cree Peñafiel que en estas mujeres han denunciado por un interés personal y se pregunta "quién está detrás de todo esto". Desconoce los motivos que hay detrás de estas denuncias pero mantiene que "lo que están contando es absolutamente mentira".

"Conozco a la persona íntimamente. Julio siempre ha sido mujeriego pero siempre ha tenido respeto por las mujeres. Ha tenido muchas novias, muchas relaciones con mujeres... pero siempre ha sido una persona muy educada y caballeroso y nunca ha habido nadie que le haya denunciado con todas las personas que ha conocido".

