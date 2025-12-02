Insomnio, ansiedad, depresión… Más de la mitad de los jóvenes médicos están "quemados"

Elena amasa, moldea, hornea la arcilla para crear joyas. Tiene una destreza particular. Delicadeza en el trazo y en el detalle. Elena vive de su cerámica, pero hasta hace un par de años era médica, su vocación desde los 14. Elena no soportó la presión de las guardias interminables, las semanas de 60 horas y no poder dedicarse a la medicina en la que siempre creyó. ¿Una pérdida de tiempo y de talento? “Imaginad lo que ha supuesto para mí y para mi entorno. Pero necesitaba priorizar mi salud mental y física por encima de la medicina”.

Quemados a los 30

Apenas superan los 30 y ya están quemados en su trabajo. Lo dramático es que tienen el trabajo más vocacional del mundo. La Organización Médica Colegial ha realizado un estudio sobre 1.400 médicos jóvenes. Dos tercios presentan insomnio, la mitad, agotamiento. Denuncian que el sistema está desfasado. Domingo Sánchez, oncólogo de 33 años es uno de los responsables de este trabajo: “”se hacen una media de sesenta horas semanales. Este informe pone en preaviso lo que puede suceder. Son problemas de salud mental”. ¿Y cuál es el sueldo de uno de estos jóvenes médicos que echan 60 horas de trabajo a la semana? “Depende de cada Comunidad Autónoma, pero poco más de 2.000 euros con un sueldo base de 1.200”.

“Cuando dejé la Medicina sentí culpa y vergüenza”

Elena recuerda el trauma que le supuso abandonar su vocación: “Cuando decidí que no quería ejercer como médico sentí mucha culpa y mucha vergüenza. Para mí y para mi entorno fue muy difícil de comprender”. Recuerda la dedicación que volcó en su trabajo durante la pandemia, cuando era ya residente de cuarto año: “Ahí había que echar muchas horas y nadie se quejaba porque hay que estar donde hay que estar. Pero luego la situación tiene que cambiar. Necesitas tiempo para estar fresco, estar motivado. Y eso el sistema no lo permite. Elena padeció insomnio mantenido, dolores de cabeza e intestinales, ansiedad y sobre todo mucho cansancio. Afirma que el sistema público de Salud es aún así uno de los mejores, “pero tenemos cada vez mayor presión asistencial, la sociedad está cambiando y es cada vez más demandante y para eso son necesarios más recursos y darle una vuelta a la situación laboral que tienen los médicos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.