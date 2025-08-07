La indignación de la comunidad musulmana con la prohibición en Jumilla: “Es una noticia muy peligrosa”

El municipio murciano de Jumilla se ha convertido en el foco informativo del día. La decisión de PP y Vox de impedir las celebraciones de fiestas musulmanas en polideportivos municipales ha desatado la polémica. Hasta ahora, la localidad cedía sus instalaciones para la celebración del fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero. Con este veto, se quedan sin espacio y en la decisión el Gobierno ve un posible “discurso de odio”.

La moción ha sido aprobada con los votos a favor del PP y la abstención del único concejal de Vox. Jumilla tiene unos 27.200 habitantes y una comunidad musulmana de dos mil. La justificación que han dado desde el Ayuntamiento es que estas celebraciones "son ajenas a nuestras tradiciones e incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española”. La concejala del PSOE en Jumilla dice que “siente vergüenza ajena” por la decisión. Desde el Ministerio de Inclusión se ha activado el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia para ver si la moción atenta además contra la libertad religiosa y la dignidad de las personas.

“Es preocupante, triste y muy peligroso”

Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, ha estado hoy en Espejo Público y ha asegurado que es una noticia que les preocupa mucho. A pesar de que “España es grande por su capacidad de integración y convivencia”, ha advertido que “últimamente debates como este hacen que la población piense que realmente existe un problema con la inmigración”.

¿Una vulneración de la Constitución?

Khalifa ha subrayado que la decisión "vulnera el artículo 16 de la Constitución Española" y diferentes normativas relacionadas con la libertad religiosa. Además, ha recordado que vulnera la imparcialidad que el Tribunal Constitucional ha asegurado en diferentes sentencias relacionadas con las religiones, que implica que al Estado le debe dar igual la confesión de sus ciudadanos.

“Estamos hablando de un problema ficticio”

El presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes ha lamentado que el Partido Popular “haya sido arrastrado para vulnerar la ley” porque es “un problema ficticio”, asegura. Por último, Khalifa ha querido explicar en qué consiste la celebración de la Fiesta del Cordero. “Consiste en media hora o una hora de rezo en un lugar donde puedan caber muchas personas, como en un polideportivo”. “Es una celebración que no molesta a nadie y no amenaza a nadie”, ha concluido.

