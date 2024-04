La imagen de Mar Flores que ha sorprendido a Laura Fa: "A veces la presión estética nos lleva a hacer retoques que nos cambian la cara"

Con unas grandes gafas de sol y sin el maquillaje y el peinado perfecto al que nos tiene acostumbrados. Así ha captado el paparazzi conocido como Raúl 'Aplausito' a la modelo Mar Flores. Cuenta el fotógrafo que realizó la fotografía en pleno barrio Salamanca (Madrid). Allí escuchó a unas chicas susurrando: "Es ella, es ella" y se acercó a preguntarles.

Entonces el paparazzi siguió a Mar y captó algunas de las instantáneas, según indica. En un principio dudó si realmente se trataba de Mar Flores ya que no reconocía las facciones pero señala que vio un lunar en su rostro con el que salió de dudas: era Mar Flores. Apuntaba la periodista Gema López que es una imagen que extraña porque no vemos a Mar Flores con el look al que nos tiene acostumbrados.

Una afirmación que era comentada por Susanna Griso: "A mí no me persigáis el fin de semana porque tengo 27 como esta", bromeaba. Hablando de su imagen ha comentado que esta misma mañana se ha asustado al mirarse al espejo y ver uno de sus ojos hinchado y rojo. "Me ha dado miedo y he pensado si tengo que trabajar así", señalaba. Susanna Griso ya había contado en la primera parte del programa que tenía "un ojo a la virulé" hablando así del problema ocular con el que se había levantado.

"Pensé que Mar Flores se tendría que haber pinchado o algo"

El paparazzi proseguía explicando que pudo apreciar que Mar Flores tenía el labio de arriba morado y rojo. "Se tendría que haber pinchado o algo", comenta. "¿Hace falta hacerse un retoque estético a una persona tan guapa como ella?", se preguntaba.

La periodista y colaboradora de Espejo Público Laura Fa se mostraba muy crítica con la imagen que presentaba Mar Flores. "A veces la presión estética nos lleva a hacernos retoques que no necesitamos o nos cambian la cara de una manera que no sería necesaria", sentenciaba. Ella misma reconocía que no se había hecho muchos retoques faciales por ese motivo.