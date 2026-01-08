Antena3
Ibéyise Pacheco, sobre Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y la realidad en Venezuela: "Desalmados, ambiciosos, inteligentes, vanidosos, amorales... Peligrosos"

Públicamente opositora del régimen chavista en Venezuela, la periodista Ibéyise Pacheco habal sobre su país y la novela que ha escrito de su realidad. Según afirma, el libro cuenta con un "10% de ficción, 90% de cierto".

Ibéyise Pacheco

Andrés Pantoja
Ibéyise Pacheco conoce bien "desde hace años" a los dos hermanos dirigentes en Venezuela Delcy Rodríguez, que ha sucedido a Nicolás Maduro en su presidencia tras la captura de éste por parte del Ejército de Estados Unidos, y a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

La periodista admite que conoce mucho mejor a Jorge, el mayor de ellos, al haber coincidido con él en su etapa universitaria: "Estudió medicina, después psiquiatría, pero claramente le gustaba el mundo político".

Rechazaba el chavismo

Sorprende la afirmación de la periodista y escritora sobre los inicios políticos del presidente del equivalente al Congreso en España: "Cuando se comenzó a formar el chavismo él se oponía, pero de manera muy oportunista, después cuando llegó al poder formó parte del equipo de Hugo Chávez".

"Han crecido bajo ese sello de venganza"

Una tragedia marcó a estos dos altos mandos del Gobierno del defenestrado Maduro. Su padre, acusado de secuestro de un ciudadano estadounidense, fue encarcelado y torturado hasta el extremo de fallecer en prisión a causa de esos abusos. Ibéyise es dura al respecto: "Eso les marcó y ellos aprovecharon esa marca, y han crecido bajo ese sello de venganza".

Basado en el régimen represivo de terror impuesto por el chavismo en Venezuela, según muchos ciudadanos venezolanos, dentro y fuera del país, Pachecho ha escrito esta novela de la realidad del país caribeño que está inmerso en una incierta transición liderada por Donald Trump y su administración: 'Los Hermanos Siniestros' está escrita con un "10% de ficción, 90% de cierto", en palabras de su autora.

Ibéyise Pacheco

