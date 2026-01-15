Hormiga, vampiro, fantasma… Ese gasto inapreciable que nos agujerea el bolsillo

Hormiga, vampiro, fantasma… distintos apellidos para un mismo concepto: gastos evitables, contantes y en apariencia inocentes. El segundo café camino del trabajo y el tercero en la máquina. Esas suscripciones de las que ya ni sabemos que están y pagamos mes a mes, la comida a domicilio recurrente… ¿Se ha parado a contabilizar cuánto dinero se le escapa entre las grietas de su cuenta bancaria sin apenas darse cuenta? No se trata de vivir como un asceta, sino de ser consciente de esos euros sueltos que se van a diario y sistemáticamente en pequeños placeres. Imagine contar con 600, 800 euros más al acabar el año. Es lo que según distintos cálculos autorizados nos dejamos en los “gastos hormiga”.

También hay que disfrutar, “no somos monjes tibetanos”

Andrés hace cuentas: “yo en café gasto 20 euros al día, seis en tabaco… ¿al mes? 600 o 700”. Sí, quizá su caso sea extremo, pero el de Francisco es más parecido al de cualquiera: ese croissant de la tarde, la botella de agua, las cañas al salir del trabajo… al mes no parece mucho, “pero multiplicado por 12…”. Sí. Unos 600. Quizá lo que para usted sea incuestionable otro lo vea superfluo. Marta toma unos diez tés "matcha" al mes comprados en el puesto de abajo: 40 euros mensuales. “suscripciones a webs, de almacenamiento en la nube, de mensajería para que me lleguen las cosas rápido, una plataforma que he cancelado y me siguen cobrando…” La suma es de unos 95 euros mensuales. Reconoce que serían unos 1.200 euros al año que podría emplear en un viaje, pero al fin y al cabo “no somos monjes tibetanos”.

¿Economía ficción, o matemáticas?

Más que un viaje, Ismael García, de Economía Digital piensa que con esos gastos podríamos amortizar un 2% de hipoteca. En un documento excel nos muestra lo que supondría ese “café de especialidad” en vaso gigante de cartón que tomamos camino del trabajo: 5 euros al día, 110 al mes, 1.320 al año… ¿economía ficción, o matemáticas? “Hay gente que no controla estos gastos y tiene un auténtico agujero en sus finanzas personales”. Recordamos lo que nos decía Marta: no somos monjes tibetanos y la vida sería más gris sin algún capricho. Sólo hemos hecho algunos números que dan que pensar.

