Las graves acusaciones de Álvarez de Toledo a Zapatero, por Venezuela: "Iba a las cárceles con Jorge y Delcy Rodríguez a chantajear a los presos"

Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho honor a su habitual tono crítico contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que considera que actúa "haciendo lo imposible para que Delcy Rodríguez se quede en el poder". Critica el presunto apoyo del Ejecutivo español a Delcy Rodríguez, y advierte de un motivo culto: "Quieren salvarla para salvarse a sí mismos".

"Menos lobos, caperucita"

Respecto a la actualidad más rabiosa del país caribeño Álvarez de Toledo (PP) responde a las palabras del jueves de Delcy Rodríguez, sobre la visita de María Corina Machado a Washington y el regalo Donald Trump de la medalla con que fue galardonada al recibir el Premio Nobel de la Paz, en la reunión que mantuvo con el residente de Estados Unidos. Consideraba la política del Partido opular que la presidenta interina de Venezuela "se puso brava" y se dirige a ella: "Menos lobos, caperucita".

"Es una torturadora, una corrupta, una persona que ha saqueado a su país, y probablemente una traidora", continúa definiendo a quien ha sucedido a Nicolás Maduro la presidencia de Venezuela.

Encontronazo con el ministro Albares

También el jueves, esta vez en el Congreso, Cayetana y José Manuel Albares, ministro de Exteriores, protagonizaban un intercambio de reproches, que hoy explicaba la portavoz del PP en Espejo Público. Considera inaceptable la postura diplomática de un Gobierno que considera está trabajando en favor de la continuidad de Delcy Rodríguez por propio interés, mientras que Albares calificaba de "vergonzosa" la intervención de la portavoz popular.

Atribuía una "relación antidemocrática" entre el ministro y a quien Trump ha otorgado por el momento el timón del país caribeño: "Quieren pedirle a Europa que le retire las sanciones a Delcy Rodríguez".

"Maravilloso monumento a la hipocresía"

"Delcy Rodríguez es alguien que le dice 'mi príncipe' a Rodríguez Zapatero", aseguraba Álvarez de Toledo, que hacía alusión a las mediaciones del expresidente español con el régimen de Nicolás Maduro hasta su detención, ahora con Rodríguez. Álvarez de Toledo realizaba una grave acusación contra José Luis Rodríguez Zapatero: "Iba a las cárceles con Jorge y Delcy Rodríguez a chantajear a los presos. Les decía: 'Si te callas, sales, y de paso cuando salgas me das las gracias'".

Acusaba de hipócritas a quienes han criticado la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y si embargo "se arroga en sus efectos". Maravilloso monumento a la hipocresía", decía, y aprovechaba para afirmar que hasta esa "extracción del usurpador del poder" -en alusión a Maduro-, no comenzaron las acciones por la liberación de los presos políticos.

