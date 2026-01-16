Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

España- Venezuela

Las graves acusaciones de Álvarez de Toledo a Zapatero, por Venezuela: "Iba a las cárceles con Jorge y Delcy Rodríguez a chantajear a los presos"

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado contra la presidenta de Venezuela, a la que ha definido como "torturadora, corrupta y traidora" . También manifestaba su rechazo a la postura del Gobierno de España, que considera cómplice del régimen chavista.

Cayetana Álvarez de Toledo

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho honor a su habitual tono crítico contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que considera que actúa "haciendo lo imposible para que Delcy Rodríguez se quede en el poder". Critica el presunto apoyo del Ejecutivo español a Delcy Rodríguez, y advierte de un motivo culto: "Quieren salvarla para salvarse a sí mismos".

"Menos lobos, caperucita"

Respecto a la actualidad más rabiosa del país caribeño Álvarez de Toledo (PP) responde a las palabras del jueves de Delcy Rodríguez, sobre la visita de María Corina Machado a Washington y el regalo Donald Trump de la medalla con que fue galardonada al recibir el Premio Nobel de la Paz, en la reunión que mantuvo con el residente de Estados Unidos. Consideraba la política del Partido opular que la presidenta interina de Venezuela "se puso brava" y se dirige a ella: "Menos lobos, caperucita".

"Es una torturadora, una corrupta, una persona que ha saqueado a su país, y probablemente una traidora", continúa definiendo a quien ha sucedido a Nicolás Maduro la presidencia de Venezuela.

Encontronazo con el ministro Albares

También el jueves, esta vez en el Congreso, Cayetana y José Manuel Albares, ministro de Exteriores, protagonizaban un intercambio de reproches, que hoy explicaba la portavoz del PP en Espejo Público. Considera inaceptable la postura diplomática de un Gobierno que considera está trabajando en favor de la continuidad de Delcy Rodríguez por propio interés, mientras que Albares calificaba de "vergonzosa" la intervención de la portavoz popular.

Atribuía una "relación antidemocrática" entre el ministro y a quien Trump ha otorgado por el momento el timón del país caribeño: "Quieren pedirle a Europa que le retire las sanciones a Delcy Rodríguez".

"Maravilloso monumento a la hipocresía"

"Delcy Rodríguez es alguien que le dice 'mi príncipe' a Rodríguez Zapatero", aseguraba Álvarez de Toledo, que hacía alusión a las mediaciones del expresidente español con el régimen de Nicolás Maduro hasta su detención, ahora con Rodríguez. Álvarez de Toledo realizaba una grave acusación contra José Luis Rodríguez Zapatero: "Iba a las cárceles con Jorge y Delcy Rodríguez a chantajear a los presos. Les decía: 'Si te callas, sales, y de paso cuando salgas me das las gracias'".

Acusaba de hipócritas a quienes han criticado la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y si embargo "se arroga en sus efectos". Maravilloso monumento a la hipocresía", decía, y aprovechaba para afirmar que hasta esa "extracción del usurpador del poder" -en alusión a Maduro-, no comenzaron las acciones por la liberación de los presos políticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

joven reaccionando a vídeos julio

Jóvenes reaccionan a los polémicos vídeos de Julio Iglesias besando a presentadoras mujeres: "¡Es asqueroso, es acoso!"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Cayetana Álvarez de Toledo

Las graves acusaciones de Álvarez de Toledo a Zapatero, por Venezuela: "Iba a las cárceles con Jorge y Delcy Rodríguez a chantajear a los presos"

Arantxa Tirado, sobre Venezuela.

Máxima tensión entre Arantxa Tirado y Elisa Beni sobre Venezuela: "He hablado con Maduro varias veces, ¿cuál es el problema?"

Trabajadora Julio Iglesias

Exempleada de Julio Iglesias en su casa de Ojén (Málaga): "Teníamos prohibido saludar a los hombres"

F. Marhuenda y A. Tirado
Venezuela

Marhuenda analiza los últimos acontecimientos sobre Venezuela: "Va a una pseudo socialdemocracia corrupta, que eso le gusta a Pedro Sánchez"

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"
Con Trancas y Barrancas

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”
A las 22:00 horas

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

El segundo programa de El Desafío viene lleno de emociones, la primera aterriza en forma de invitada. Una gran sorpresa para todos, pero sobre todo para uno de los miembros del jurado. Esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Revive la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero
Increíble

Revive la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

El actor ha iluminado el plató con su presencia y ha brindado una entrevista inolvidable a la audiencia.

¿Magia o Ciencia? Marron deja a Can Yaman sin palabras con un laberinto de leche

¿Magia o Ciencia? Marron deja a Can Yaman sin palabras con un laberinto de leche

¿Era feo de pequeño? Can Yaman confiesa cuál fue la reacción de su padre cuando nació

¿Era feo de pequeño? Can Yaman confiesa cuál fue la reacción de su padre cuando nació

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"

Can Yaman revela si le resultan más difíciles las escenas de acción o de amor: "Tengo mucho entrenamiento"

Publicidad