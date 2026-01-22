Antena3
Accidente Adamuz

Gonzalo Bans explica la cronología y los detalles de las llamadas entre los trenes y el centro de control: "No parece ser consciente"

Las llamadas entre el centro de control de tráfico ferroviario de Madrid y el maquinista del Iryo y la interventora del Alvia, arrojan más información de cómo se fue conociendo la magnitud de lo ocurrido, así como la incertidumbre pudo durar demasiado.

Cronología de las llamadas trenes- Atocha

Andrés Pantoja
Eran las 19:45 horas de la tarde del domingo cuando el centro de mando de Atocha recibió la primera comunicación de que algo había sucedido a la altura de Adamuz, Córdoba. El maquinista del tren Iryo avisó de un "enganchón" que había inmovilizado su convoy: "No parece ser consciente de la gravedad de lo ocurrido".

Apenas tres minutos después, el centro de control trató de contactar con el Alvia sin éxito. Según las pantallas que veían en Atocha, este ya había superado el punto donde quedó parado el Iryo. Hubo un nuevo intento de hablar con el maquinista del Alvia solamente 12 segundos después, también infructuoso. El maquinista acababa de fallecer en el accidente.

"No consigo hablar con él"

"No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista"

Interventora del Alvia

Desde Madrid llamaron entonces a la interventora del Alvia, que aparentemente conmocionada contaba que sangraba tras darse un golpe en la cabeza: "Está en estado de shock", afirmaba el periodista. Los controladores piden que trate de localizar al maquinista sin saber la suerte que había corrido. La llamada se corta después de una pregunta del trabajador de Madrid.

Habían pasado cuatro minutos y medio de la primera llamada de todas

Prácticamente al mismo tiempo que la conversación con la interventora del Alvia, se produjo una segunda llamada del maquinista del Iryo, de hecho el sonido de una se cuela en la otra. El trabajador informó del descarrilamiento, la invasión de la vía contigua y de la presencia de heridos y un pequeño incendio a bordo. Se sabía que el accidente era serio, pero la envergadura de la tragedia tardaría más en apreciarse. El 112 no paró de recibir llamadas de los supervivientes desde el primer momento, sin embargo en el lugar, solo los pasajeros sabían de la presencia del Alvia a unos 800 metros del Iryo hasta pasado bastante más tiempo.

Noelia, superviviente accidente

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

