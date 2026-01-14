Antena3
González Vega analiza el recorrido judicial de las denuncias contra Julio Iglesias: "Supone tomar declaración al investigado"

El magistrado y portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, explicaba los detalles que van a definir el proceso judicial contra Julio Iglesias. Varias denuncias en la Audiencia Nacional acusan al artista de agresión sexual contra varias mujeres que trabajaron en su casa.

El escándalo sobre lo que muchos han calificado como el 'Me Too de Julio Iglesias' saltaba este martes. El testimonio que varias mujeres que trabajaron para el cantante español más universal han dado a 'elDiario.es' mantiene que sufrieron abusos, agresiones sexuales e incluso violaciones por parte del artista. Posteriormente se conocía que la Audiencia Nacional recibió al menos una denuncia de estos hechos la semana anterior .

"Se ha presentado una denuncia en las últimas horas"

Desde el entorno de Julio Iglesias guardan silencio por el momento. Sin embargo Ignacio González Vega destacaba que una de las primeras acciones del organismo judicial será la de tomar declaración a las presuntas víctimas tanto como al acusado.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid ha explicado que pese a que Julio Iglesias reside en el extranjero tiene nacionalidad española tanto como dominicana, y por tanto la Audiencia Nacional tiene la potestad de "tramitar en España una denuncia por hechos cometidos en el extranjero" por parte de un ciudadano español, siempre que se haya interpuesto, cosa que confirmaba que había ocurrido "en las últimas horas". Es posible que el cantante tenga que agendar por tanto una visita no programada a España, antes de lo esperado.

Agresión sexual y trata de seres humanos

Estos son los dos delitos que se van a investigar si cometió Julio Iglesias, aclaraba González Vega, a raíz de la denuncia presentada, dependiendo si también están tipificados como tal en el código penal de República Dominicana y si no ha existido un proceso por los mismos hechos en el país caribeño.

En el procedimiento se incluirían diligencias que comprenderían los informes psicológicos realizados a las denunciantes, así como los testimonios periféricos que confirmarían su versión, y la abogada Beatriz de Vicente detallaba las condenas a las que se enfrentaría Julio Iglesias dependiendo del país en el que se juzgado, y de ser considerado culpable.

