Un familiar del hombre al que dejaron en coma los porteros de una discoteca de Madrid: "Huyeron como ratas"

En coma inducido tras una agresión a la salida del local. En el suelo, inconsciente y con graves lesiones en la cabeza. Así fue hallado un hombre de 42 años tras una brutal agresión frente a una discoteca de Madrid a las 6:11 de la mañana. Los sanitarios del Samur tuvieron que inducirle el coma, intubarlo y trasladarlo al hospital Clínico San Carlos.

Rotura de cráneo y fracturas en el cuello y la nariz

Según testigos, la víctima y su hermano habrían sido empujados por las escaleras del local y posteriormente golpeados y pateados. El hombre sufrió fracturas en el cuello y la nariz, además de un traumatismo craneoencefálico. Vecinos de la zona aseguran que no se trata de un hecho aislado y que “este garito lleva con polémicas y agresiones”.

Más Espejo ha hablado con el cuñado de la víctima, y ha descrito el estado clínico y los momentos previos a la agresión, sin ocultar la gravedad de lo ocurrido: “Mi cuñado presenta lesiones rotura de cráneo, rotura de tabique nasal, fractura de cuello y neumonía por aspiración”. También ha explicado que la rápida actuación de un testigo fue clave: “Gracias a que un testigo le puso de lado y le practicó los primeros auxilios consiguieron aguantar hasta que llegase el Samur. En el hospital entró en estado crítico”

Llegó al hospital en estado crítico

Sobre el origen del conflicto, ha contado cómo sucedió todo tras el cierre de la sala: “Mi cuñado y unos amigos acudieron al local invitados por el DJ que pinchaba esa noche. Todo iba normal y cuando acaba la sesión de la sala a las 6:00 de la mañana enciende las luces y lo que se les dice es: chicos hay que abandonar la sala”.

El cuñado ha asumido que se retrasarían al salir, pero que eso no justifica las agresiones que vivieron: “Supongo que mis cuñados se retrasarían y cuando llegan a la zona del ropero el seguridad principal se pone agresivo, les dice que salgan y comienza el primer empujón. Le hizo caer por los cinco escalones de la puerta de la discoteca a la acera”.

“Le dan una paliza salvaje”: golpes, patadas y testigos grabando

El cuñado ha continuado su relato describiendo la violencia extrema del ataque: “En ese momento, mi otro cuñado y sus amigos le fueron a levantar, y cuando lo consiguen, se les tiran encima. Le dan tal paliza que lo desplazan unos 14 metros. Acaba tirado en el segundo carril de la carretera". Según su testimonio, había testigos presenciales que intentaron frenar la agresión: “Hay testigos que aseguran que le patearon en el suelo. Les gritaron y les grabaron”. El familiar ha finalizado explicando lo que pasó cuando los trabajadores de seguridad del local vieron que los testigos les grababan: “Huyeron como ratas”.

Investigación policial y dudas sobre las detenciones

La Policía investiga a los porteros del local por su presunta implicación en la agresión. El establecimiento ha emitido un comunicado en el que asegura haberse interesado por el estado de la víctima, haber identificado a los agresores y estar colaborando con la policía.

Sin embargo, el cuñado de la víctima no oculta su indignación: “Sigo sin entender por qué no les han detenido”, asombro al que se ha unido nuestra presentadora, Susana Griso. Según vecinos de la discoteca “el principal agresor es un tipo conocido por ser problemático".

