Fallece y su cuidadora le okupa la casa: "Ha cambiado la cerradura y no se quiere ir"

Lucas, un anciano de 82 años que estaba al cuidado de Ana, falleció recientemente. Tras su muerte, su cuidadora ocupó ilegalmente su vivienda.

Mercedes Piedra
Publicado:

Seis meses después de la muerte de Lucas, sus sobrinos y dueños de la vivienda, denuncian la okupación por parte de la que era su cuidadora: “Ha cambiado la cerradura y no se quiere ir”. Ana alega que era su pareja: “en el hospital ella lo decía”. Pero la realidad es otra, y es que los vecinos aseguran que Ana tiene marido: “Y está ahí dentro con ella”.

Les pide dinero a cambio de abandonar la casa

La antigua cuidadora de Lucas se queja de su dificultad para encontrar un piso sin dinero, y exige a los sobrinos una ayuda económica por abandonar su vivienda. Los herederos de esta casa han descubierto, además, que Ana alquila las habitaciones a terceros por 350 euros. “Dice que la casa no está okupada, que aquí antes vivía su marido”, cuenta una vecina que habló recientemente con Ana.

“La justicia es muy lenta”

Los sobrinos de Lucas están desesperados. Se niegan a pagarle dinero y menos si permanece dentro de la casa, ya que no se fían de que realmente la vaya a abandonar. En Espejo Público hemos podido hablar con los familiares del antiguo dueño, que llevan seis meses de lucha. Intervienen en el programa con el testamento en mano, alegando que su voluntad era dejarles el piso a ellos.

“Ella antes vivía en un piso” comenta su sobrina. Razón por la que no entienden que alegue no poder encontrar vivienda. Explican además, que no lo hace por necesidad, ya que está sacando un beneficio económico alquilando las habitaciones: “al menos gana 700€ al mes”.

Actualmente siguen gestionando las cuestiones legales y esperando que la justicia pueda ampararles.

