Estrenamos sección en Espejo Público, 'Espodcast' con Susana Díaz: "No creo que sea oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla"

Espejo Público ha estrenado este martes una nueva sección: “El pódcast de Espejo Público”, y lo ha hecho con una invitada muy crítica: Susana Díaz. La expresidenta de la Junta de Andalucía se ha sentado en el podcast de Espejo Público para analizar la situación interna del PSOE y hablar de la dirección de Pedro Sánchez. Preguntada por si comparte la idea de que el PSOE se haya convertido en una “secta dogmática”, como ha asegurado el exministro Jordi Sevilla, Díaz defiende que hay que saber cuándo hablar y cuándo no hacerlo: “Yo me he mojado con claridad, pero cuando los militantes se echan a la calle, como ha pasado en Aragón, no creo que sea oportuno”.

La dirigente socialista insiste en que dentro del partido hay pluralidad y que esa diversidad debe respetarse: “En el PSOE hay distintas posiciones. No se puede orillar al que discrepa. Escuchar e integrar es responsabilidad de la dirección, pero también es nuestra obligación manifestar opinión cuando crees que puede aportar. A mí me han dado palos”.

El batacazo en Extremadura

Susana Díaz es especialmente crítica con la falta de autocrítica tras los malos resultados electorales en Extremadura: “No hemos hecho autocrítica. No era el candidato adecuado, pero había otros elementos: el bolsillo, la vivienda… Todo eso ayudó a ese mal resultado”. Asegura que no hace falta abrir una crisis interna para reconocer errores: “No necesito un lío interno para decir que no hay autocrítica. La dirección tiene que contar con esas opiniones que te pueden enriquecer”.

Sobre el temor a convocar elecciones por el avance de Vox, Díaz lanza un mensaje claro: “Si convocamos elecciones le abrimos la puerta a la ultraderecha, pero Vox ya está entrando en la cocina”. Y pone como ejemplo lo ocurrido en Extremadura: “En lugar de temer a las urnas por Vox, demos respuestas. Hay ciudadanos que se quedaron en casa y debemos reencontrarnos con esa gente. Para eso hay que romper con el de Waterloo”.

Financiación autonómica y pacto con ERC

En materia de financiación autonómica, la expresidenta andaluza se muestra crítica con algunos planteamientos, aunque reconoce la necesidad de reformar el modelo: “No estoy de acuerdo con la ordinalidad para Cataluña, pero sí comparto el cambio de modelo. Pasamos de un sistema que premiaba a otro que se ajusta a la población, en un país que ha crecido”. Y añade con ironía: “Las cosas son grises. Ojalá me hubieran dado a mí los 5.000 millones. Ojalá. Tengo 50 años y mucho carrete”

¿Cuál es el futuro político de Susana Díaz?

Sobre su futuro político, Susana Díaz deja claro que no da un paso atrás: “Mi papel lo decidirán los militantes. Tengo 50 años y tela de carrete”. Y remata con una advertencia a la dirección del partido: “Si no han podido orillar a quienes no querían escuchar mi opinión, menos ahora, con un electorado al que hemos dejado de mirar”. Para Díaz, el PSOE está desenfocando el debate: “Estamos distrayendo un debate interno cuando el debate es social. La gente necesita al PSOE y el PSOE está dejando huérfanos a votantes porque en algunos temas no les representamos”.

